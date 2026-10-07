Tập trung chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân

NHẬN DIỆN “ĐIỂM NGHẼN”

Theo báo cáo của UBND xã Tân Hương, đến ngày 14-9, toàn xã có 38.018/42.241 công dân từ đủ 6 tuổi trở lên đã được thu nhận tài khoản định danh điện tử, đạt 90%; trong đó, 37.236 tài khoản đã kích hoạt và sử dụng, đạt 88,15%.

Tại từng địa bàn ấp luôn có lực lượng trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội vào VNeID.

Kết quả này cho thấy việc phát triển công dân số trên địa bàn từng bước được triển khai, song một số nội dung liên quan đến tích hợp giấy tờ và cập nhật dữ liệu sức khỏe vẫn đang được tập trung thực hiện.

Đáng chú ý, đến ngày 14-9, có 15.580/37.236 công dân đã tích hợp thẻ BHYT vào tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 41,84%; còn 21.656 trường hợp chưa tích hợp, trong đó có 6.271 người từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Đối với tài khoản an sinh xã hội (ASXH), số người đã tích hợp là 6.804/32.731 công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, đạt 20,78%. Trong khi đó, công tác khám sức khỏe và cập nhật dữ liệu lên hệ thống cũng còn khoảng cách đáng kể.

Tính đến ngày 11-9, xã đã khám sàng lọc cho 24.343/47.976 công dân, đạt 50,74%; tuy nhiên, số lượt được nhập dữ liệu lên hệ thống mới đạt 6.596, tương đương 27,1% số lượt đã khám.

Đối với khám sức khỏe định kỳ năm 2026 theo từng nhóm đối tượng, trong tổng số 9.753 người thuộc diện quản lý khám định kỳ, đợt 1 mới thực hiện khám cho 243 người.

Những con số trên cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là vận động người dân đi khám sức khỏe, mà còn phải bảo đảm dữ liệu khám, chữa bệnh được cập nhật, liên thông kịp thời để phục vụ tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Thực tế triển khai tại địa phương còn gặp một số khó khăn.

Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc ít tiếp cận công nghệ, chưa quen thao tác trên ứng dụng.

Một số trường hợp thay đổi, mất hoặc bị khóa SIM, không còn sử dụng số điện thoại đăng ký VNeID nên gặp trở ngại khi nhận mã xác thực. Bên cạnh đó, hệ thống tra cứu mã thẻ BHYT có lúc chậm, phát sinh lỗi, làm gián đoạn quá trình hỗ trợ người dân tích hợp thông tin.

Để khắc phục những hạn chế này, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, 14 ấp và Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp triển khai nhiệm vụ; đồng thời, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở.

Xã đã kiện toàn 14 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 82 thành viên, tổ chức tập huấn cho hơn 80 lượt người và triển khai kế hoạch cao điểm đến cán bộ, công chức cùng lực lượng nòng cốt ở các ấp.

LẤY NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG TÂM

Trên cơ sở những khó khăn, hạn chế được nhận diện, xã Tân Hương tiếp tục triển khai các giải pháp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ thời gian và rõ kết quả.

Trọng tâm là rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng chưa hoàn thành việc kích hoạt VNeID, tích hợp BHYT, ASXH hoặc cập nhật Sổ sức khỏe điện tử để có phương thức hỗ trợ phù hợp.

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm từ ngày 11 đến 20-9, các đoàn công tác liên ngành phối hợp với ban lãnh đạo ấp, Công an xã, Tổ Công nghệ số cộng đồng và các lực lượng liên quan trực tiếp đến địa bàn, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Những trường hợp người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc gặp khó khăn khi sử dụng công nghệ được ưu tiên hỗ trợ tại nhà. Các đơn vị, đoàn công tác thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày, hằng tuần để theo dõi, đôn đốc tiến độ.

Song song đó, xã triển khai tháng cao điểm thực hiện “Chiến dịch 30 ngày đêm” tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từ ngày 15-9 đến ngày 15-10.

XÃ TÂN HƯƠNG SAU 20 NGÀY ĐẦU “CHIẾN DỊCH 30 NGÀY ĐÊM”

Tính đến ngày 5-10, công tác tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt hiệu quả:

- 39.319/42.240 người từ 6 tuổi trở lên kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 93,08%.

- 27.458/42.240 người từ 6 tuổi trở lên tích hợp thẻ BHYT vào tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 65%.

-10.120/36.632 người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản an sinh xã hội được tích hợp trên VNeID, đạt 30,17%.

- Khám sàng lọc cho 34.567/47.976 người, đạt 72,05%.

- Nhập dữ liệu 22.086/34.576 lượt khám lên hệ thống, đạt 63,89% số lượt đã khám.

- Tạo lập, cập nhật 27.458 Sổ sức khỏe điện tử, đạt 65% chỉ tiêu.

- UBND xã tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 9.510 người còn lại trong đợt 2 từ ngày 7-10 đến ngày 15-10-2026.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục rà soát, hỗ trợ những trường hợp chưa hoàn thành, nhất là người cao tuổi, người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu khi Chiến dịch kết thúc vào ngày 15-10-2026.

Đây là giai đoạn tập trung đẩy nhanh việc khám sức khỏe, cập nhật dữ liệu và hỗ trợ người dân hoàn thiện các thao tác cần thiết trên ứng dụng.

Trao đổi về việc triển khai Chiến dịch, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết, sau 15 ngày đầu thực hiện, địa phương tiếp tục huy động các ngành, đoàn thể, các ấp và Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, trọng tâm là tích hợp thẻ BHYT, tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Công tác hỗ trợ trực tiếp từng bước được tăng cường, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

“Trong thời gian còn lại của Chiến dịch, xã sẽ tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể các trường hợp chưa hoàn thành; phân công nhiệm vụ gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện.

Địa phương ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ; đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, cập nhật dữ liệu và tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Qua đó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, bảo đảm chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Hồng nhấn mạnh.

Cùng với việc phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ, xã tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động người dân.

Trạm Y tế xã tập trung tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo kế hoạch; chú trọng cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu khám, chữa bệnh để phục vụ liên thông, đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử.

Việc triển khai Chiến dịch được đặt trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm, không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu, mà còn giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số trong chăm sóc sức khỏe.

Với sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và các ấp, Tân Hương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khi Chiến dịch kết thúc.