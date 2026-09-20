Tập trung chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao; lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trần Thương; thủ nhang đền Trần Thương.

Đền Trần Thương (xã Trần Thương) - nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng gia quyến và các tướng lĩnh nhà Trần.

Vùng đất Trần Thương gắn với hệ thống kho lương của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285.

Năm 1989, đền Trần Thương được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; năm 2015, đền được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt; năm 2017, Lễ hội đền Trần Thương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương. Lễ hội diễn ra từ ngày 25-30/9/2026 (tức từ ngày 15-20 tháng 8 âm lịch), trong đó, ngày 26/9/2026 (tức ngày 16/8 âm lịch) là ngày khai mạc lễ hội.

Tại lễ khai mạc, ngoài các hoạt động tâm linh là Chương trình nghệ thuật “Dấu thiêng muôn đời Sáng ngời di sản”. Dự kiến có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia Chương trình nghệ thuật, như: NSND Thanh Ngoan, NSND Thúy Ngần, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Hoàng Tùng… Chương trình do Thạc sĩ Lê Thế Song viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn.

Tại Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Liên hoan Thực hành nghi lễ hầu Thánh lần thứ IX; Chương trình giáo dục trải nghiệm “Hành trình theo dấu Kho lương Trần Thương” cho học sinh; Hội thi “Em yêu lịch sử Quê hương đền Trần Thương” lần thứ VII; các hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian cho học sinh; giao lưu các đội trống hội đền Trần Thương lần thứ III; giải cờ tướng, giải kéo co và Chương trình văn nghệ “Đêm hội Trần Thương năm 2026”; Hội thi nấu cỗ cúng dâng thánh; Lễ thả đèn hoa đăng trên hồ Trần Thương; Chương trình nghệ thuật dân ca trên hồ Trần Thương…

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thao phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thạch Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trần Thương phát biểu tại hội nghị.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo tổng thể về chương trình tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác phối hợp phát huy giá trị di sản lễ hội đền Trần Thương với các lễ hội khác trong tỉnh; công tác phối hợp trong tổ chức phần lễ và phần hội tại lễ hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh quan, môi trường…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Tổ chức Lễ hội sẽ bổ sung các ý kiến đóng góp vào kế hoạch, tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị truyền thông hoàn thiện công tác chuẩn bị. Thành lập các tiểu ban phụ trách các trò chơi, các hội thi, liên hoan tại lễ hội. Chỉ đạo các thôn xóm, trường học trên địa bàn xã tổ chức các hoạt động tham gia lễ hội…

Quang cảnh Đền Trần Thương.

Lễ hội truyền thống đền Trần Thương không chỉ là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng thường niên mà còn là dịp để tiếp tục giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương đến với đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.