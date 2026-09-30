Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác quý IV

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn. Các cấp ủy đã tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng; công tác phát triển đảng vượt 14,29% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị được thực hiện nghiêm túc; việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Cùng đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng theo dõi, đôn đốc việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Việc lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ động tham mưu, tổng hợp, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; các cơ quan, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, có nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, trong đó tập trung vào một số nội dung như: công tác phát triển đảng, công tác số hóa hồ sơ đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn…

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy khẩn trương rà soát toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đánh giá cụ thể những nội dung, từ đó tập trung nguồn lực, đề ra giải pháp phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. Đối với từng nhiệm vụ, cần xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt; chủ động triển khai ngay từ đầu quý IV, không để xảy ra tình trạng dồn việc, chạy theo tiến độ vào cuối năm.

Đồng chí yêu cầu các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác quý IV, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng tính thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026.