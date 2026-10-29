Tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp - Ảnh: H.L

Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG; công tác giải ngân nguồn vốn năm 2025 kéo dài đã có chuyển biến. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đến ngày 23/10, nguồn vốn năm 2025 kéo dài mới giải ngân được 240 tỉ đồng trong tổng số hơn 573,6 tỉ đồng, đạt 41,8%. Đối với nguồn vốn năm 2026, số vốn giải ngân đạt hơn 29 tỉ đồng trong tổng số hơn 279,2 tỉ đồng, tương ứng 10,4%. Những khó khăn chủ yếu liên quan đến việc giao vốn năm 2026 còn chậm, thời gian triển khai ngắn, công tác điều chỉnh và phân bổ vốn chưa kịp thời; một số đơn vị, địa phương chậm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán…

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), qua rà soát, 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2026, bình quân mỗi xã mới đạt 4,3 tiêu chí và 36,3 chỉ tiêu; chỉ có xã Cam Lộ cơ bản đạt đầy đủ 10/10 tiêu chí và 47/47 chỉ tiêu. Công tác phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ của các sở, ngành và việc điều phối liên ngành trong rà soát nhu cầu, xác định giải pháp hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn còn thiếu chủ động, chưa kịp thời.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Nguồn lực bố trí cho 14 xã còn hạn chế so với tổng nhu cầu vốn để hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Việc triển khai bộ tiêu chí mới, hoàn thiện hồ sơ minh chứng và tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra nhiều khó khăn.

Về kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình MTQG, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo đề án và quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức lại Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị thành Văn phòng điều phối Chương trình MTQG tỉnh Quảng Trị; lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan và đang trình Sở Nội vụ thẩm định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn, thực hiện chương trình MTQG.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với chương trình xây dựng NTM, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 14 xã rà soát cụ thể từng tiêu chí, chỉ tiêu của 14 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026; xác định cụ thể khối lượng cần hoàn thành, giải pháp, nguồn lực tối thiểu, cơ quan hỗ trợ và thời hạn hoàn thành của từng xã; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/11.

Các sở, ngành chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương hoàn thiện tiêu chí và hồ sơ minh chứng, bảo đảm kết quả thực chất, đúng quy định; phấn đấu năm 2026, có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM, bảo đảm thực chất, đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp - Ảnh: H.L

Đối với mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% năm 2026 và mục tiêu không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030; xác định địa bàn cần tập trung hỗ trợ, giải pháp phát triển sản xuất, sinh kế, việc làm và nguồn lực thực hiện.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: H.L

Về giải ngân vốn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan.

Đối với việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình MTQG, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án tổ chức lại, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp, không để gián đoạn công tác điều phối chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc lớn, vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.