Tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn trình bày tóm tắt Báo cáo thẩm tra sơ bộ về các nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tóm tắt Báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ với sự đồng hành của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Mặc dù tình hình quốc tế biến động phức tạp nhưng kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt rất toàn diện. Kinh tế duy trì tăng trưởng cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán và các nhiệm vụ chi cơ bản có đủ kinh phí; nợ công trong giới hạn cho phép; thể chế, hạ tầng chiến lược, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ về báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý một số hạn chế và rủi ro có thể tạo áp lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị, Chính phủ tập trung kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; làm rõ khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” năm 2026; đánh giá tính đồng bộ, khả thi của pháp luật; hiệu quả của việc phân cấp, phân quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ trong những tháng cuối năm tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026; chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán...

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như Chính phủ trình. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát làm rõ hơn tính khả thi của việc đặt mục tiêu tăng trưởng; đánh giá đầy đủ dư địa các chính sách và tác động của các yếu tố trong nước và quốc tế, xây dựng kịch bản tăng trưởng và phương án điều hành tương ứng, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của kế hoạch. Cùng với đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ, giải pháp; tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và tổ chức thực thi...

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện báo cáo, các dự thảo nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027 và các hồ sơ tài liệu liên quan gửi Quốc hội theo đúng thời hạn quy định. Giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các báo cáo thẩm tra chính thức trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.