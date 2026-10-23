Tập trung chặn thịt lợn 'bẩn' tuồn ra thị trường ngay từ gốc

Đầu tháng 10/2026 Công an TP Đồng Nai đã phối hợp đồng loạt kiểm tra các địa điểm trung chuyển, giết mổ lợn thịt do Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ phường Xuân Lộc) làm chủ và cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng điểm bán thịt lợn của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng khu công nghiệp Xuân Lộc. Lực lượng phối hợp đã thu giữ khoảng 7 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ sở chế biến thịt lợn "bẩn" bị Công an phát hiện.

Kết quả điều tra sau đó xác định, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua lợn bệnh, lợn chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển, đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành các loại thịt. Số thịt này được bán trực tiếp cho người dân hoặc chuyển đến cơ sở sản xuất giò chả để chế biến, tiêu thụ; phần da, mỡ cũng được bán cho các đầu mối kinh doanh.

Theo lời khai của các đối tượng, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết để đưa ra thị trường làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thịt lợn nhiễm mầm bệnh chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, Công an phát hiện một cơ sở giết mổ trái phép tại xã Bình Minh, bắt quả tang Lê Văn Tiến (SN 1985), Trần Vũ Lâm (SN 2000) và Hồ Thanh Diệu (SN 1990) liên quan đến hơn 4,25 tấn thịt lợn chết đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số thịt này được dự định sử dụng để chế biến giò chả, cung cấp cho một số công ty nấu suất ăn công nghiệp và cơ sở ăn uống.

Việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi cũng là vấn đề đáng lo ngại. Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản kiểm tra trang trại chăn nuôi do bà N.H.T (SN 1954, trú xã Tân An) làm chủ và phát hiện 2.349 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 305 tấn dương tính với Salbutamol.

Lấy mẫu để xét nghiệm chất cấm tại một trang trại chăn nuôi.

Làm việc với cơ quan Công an, chủ cơ sở và D.T.H (SN 1974) khai nhận đã bàn bạc, mua chất tạo nạc để trộn vào thức ăn, nhằm giúp lợn tăng trọng nhanh trước khi xuất bán. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật, ngày 21/10 đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản chủ trì đã kiểm tra đột xuất việc sử dụng chất cấm tại các trang trại chăn nuôi lợn ở phường Trị An - nơi có tổng đàn gần 40.000 con lợn thịt.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai, hoạt động kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Phối hợp liên ngành kiểm tra tại trang trại chăn nuôi.

Cùng với việc tham gia kiểm tra chuyên ngành, lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình, xác minh các đầu mối cung cấp chất cấm, thu gom, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn. Những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được tập trung điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý.