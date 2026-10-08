Tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tẩn Minh Long phát biểu tại hội nghị.

Quý III/2026, hoạt động công đoàn tỉnh được triển khai trong điều kiện tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn sau sắp xếp. Hoạt động công đoàn cơ bản duy trì ổn định, tập trung vào đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục, thi đua, văn hóa, thể thao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Các cấp công đoàn tỉnh tổ chức 5 diễn đàn, hội nghị với 360 đoàn viên, người lao động tham gia, tiếp nhận 31 ý kiến, kiến nghị; kết nạp 145 đoàn viên, thành lập 8 công đoàn cơ sở, giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Hoạt động chăm lo được đẩy mạnh, đã biểu dương 143 học sinh với 71,5 triệu đồng, trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng; tổ chức giải thể thao thu hút 51 đơn vị, gần 300 vận động viên. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 82 công đoàn cơ sở với 6.686 đoàn viên.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật của các công đoàn cơ sở trong quý III. Đồng thời dành thời gian giải đáp các đề xuất, kiến nghị của đại diện công đoàn cơ sở liên quan đến chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động; hướng dẫn công tác khen thưởng; công tác giải quyết việc làm cho người lao động; quan tâm chăm lo đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn…

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tẩn Minh Long ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp công đoàn đạt được trong quý III. Với tinh thần “Đoàn kết - chủ động - sát cơ sở - thiết thực - hiệu quả; rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ kết quả”, đề nghị các cấp công đoàn quý IV tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; nắm chắc tình hình đoàn viên và người lao động, thực hiện nghiêm công tác tài chính, chuẩn hóa dữ liệu công đoàn và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố vai trò của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.