Tập trung cấp cứu điều trị cho các nạn nhân bị ngộ độc khí

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Ngày 19/10, Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 40 nạn nhân nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong đó có một số nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân tại đây hiện tương đối ổn định.

Các bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện từ sáng ngày 19/10. Ngay lập tức, Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức cấp cứu, thăm khám và phân loại trường hợp. Bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu khi số lượng nạn nhân đưa vào khá đông. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngộ độc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn ở thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, làm bật lắp bình, gây rò rỉ khí. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là khí clo lỏng sử dụng trong y tế.

UBND xã Thượng Phúc đã chỉ đạo cơ quan y tế và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế cấp cứu, đồng thời tổ chức bảo vệ và xử lý hiện trường ban đầu.

Thống kê sơ bộ, có 40 người được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp đang được điều trị tích cực và 35 trường hợp được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Đến thời điểm báo cáo, chưa có trường hợp tử vong.