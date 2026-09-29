Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và các ban thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Trong quý III và 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển; sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; du lịch đạt gần 9,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 10.800 tỉ đồng.

Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 2 tỉ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.651 tỉ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 17/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 3.000 tỉ đồng, bằng 45,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đầu tư, thương mại, phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; một số công trình, dự án quan trọng tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Cùng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình quý III và 9 tháng năm 2026; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV/2026.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh kết luận tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ những chỉ tiêu còn khoảng cách, nhiệm vụ chậm tiến độ, những lĩnh vực cần tập trung để lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: T.Đ

Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh điều hành linh hoạt, bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp và nhà đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tạo chuyển biến rõ nét về giải ngân và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm công việc được giải quyết thông suốt, không để khoảng trống, chồng chéo.

Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa-xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Tiếp tục xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nền tảng để nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, ngoài hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, các cơ quan, đơn vị phải chủ động từ sớm đối với các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của năm 2027.

Ngay sau hội nghị này, phải khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất; việc gì đã rõ thì tổ chức thực hiện ngay; việc gì còn vướng thì tập trung tháo gỡ; việc gì chậm thì phải có giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể. Tinh thần chung là đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.