Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình phát triển kinh tế năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng vượt kịch bản; khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng, đóng góp vào kết quả chung của nền kinh tế. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và hoạt động kinh tế trên địa bàn cơ bản giữ được sự ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ những lĩnh vực đạt và chưa đạt mục tiêu đề ra. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, qua đó tạo nền tảng, động lực cho tăng trưởng trong những quý đầu năm 2027.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh rà soát toàn bộ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, đơn vị gắn với tiến độ và phần việc cụ thể, bảo đảm các dự án sớm được khởi công, triển khai. Cùng với đó, tỉnh cần chủ động đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời rà soát các nhà đầu tư tiềm năng, tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế và dư địa phát triển.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với lĩnh vực du lịch, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường xúc tiến, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, chú trọng quảng bá các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh như: Lễ hội Hoa Anh đào, Lễ hội Hoa Ban và các giải thể thao gắn với du lịch. Qua đó, nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của Điện Biên, thu hút du khách, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.