Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Tham dự phiên họp có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp - Ảnh: T.Đ

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,5% so với cùng kỳ. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I phát điện thử nghiệm lên lưới điện quốc gia; Nhà máy điện khí LNG Quảng Trạch II được khởi công.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm chuyển biến tích cực. Cảng hàng không Quảng Trị tổ chức bay kiểm tra tĩnh không thành công; khởi công Khu công nghiệp Capella Quảng Trị và Quần thể du lịch sinh thái U Bò-hồ Thác Chuối.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng tăng 12%; khách du lịch đến Quảng Trị đạt khoảng 9,8 triệu lượt, tăng hơn 16%, tổng thu từ khách du lịch đạt 11.262 tỉ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 2,2 tỉ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 12.261 tỉ đồng.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động đối ngoại duy trì ổn định.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện trong các tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp - Ảnh: T.Đ

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao; trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là nguồn vốn của năm 2025 chuyển sang, bảo đảm giải ngân hết trước ngày 31/12/2026; kiên quyết thay thế các nhà thầu không đủ năng lực, chậm tiến độ.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác quy hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm; chủ động quy hoạch nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình lớn; theo sát việc rà soát, bổ sung quy hoạch điện VIII, nhất là hệ thống truyền tải, đấu nối điện. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng, cảnh báo thiên tai; nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, bảo đảm các nền tảng, hệ thống được đầu tư phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự phiên họp - Ảnh: T.Đ

Chuẩn bị chu đáo, đồng bộ các điều kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, phát triển các khu kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ; khẳng định lãnh đạo UBND tỉnh sẽ đồng hành, chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.