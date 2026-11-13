Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 65 xã, phường của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 19/10/2026 về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV. Trong đó, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án được giao; tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, dự án chậm tiến độ; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với các chỉ tiêu còn thấp, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Theo đó, cơ bản các xã, phường đã xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện và giải pháp trọng tâm để tập trung triển khai trên địa bàn. Qua đó góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Cụ thể, đến nay, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng trưởng ổn định; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, 65/65 xã, phường có số thu vượt tiến độ dự toán; công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương đạt kết quả tốt, tiêu biểu như: Hữu Lũng, Tuấn Sơn (dự án VSIP giai đoạn 1), Đồng Đăng, Lộc Bình…

Tuy nhiên, việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tại một số xã, phường còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra như: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã còn thấp, mới đạt 40% kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt kế hoạch đề ra; việc triển khai Kế hoạch số 404/KH-UBND tại các địa phương chưa đồng bộ; công tác thống kê cấp xã còn hạn chế…

Lãnh đạo UBND xã Na Dương báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND xã Vũ Lăng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án và thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều trong khi yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng rất cao, do đó các sở, ngành và các xã, phường phải tập trung cao độ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, các xã, phường xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo từng tuần, từng dự án đến hết ngày 31/12/2026, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân, địa phương phải báo cáo trước ngày 25/11/2026 để xem xét điều chuyển vốn…

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc, xác định rõ thời hạn hoàn thành đối với từng dự án. Đặc biệt, các địa phương có dự án trọng điểm phải chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các xã, phường tiếp tục khai thác tốt dư địa tăng trưởng trên các lĩnh vực. Đối với những chỉ tiêu không còn khả năng hoàn thành, địa phương cần rà soát và có chỉ tiêu thay thế phù hợp, bảo đảm không làm giảm tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn; tiếp tục khai thác các nguồn thu ngân sách cho năm 2026 và nuôi dưỡng nguồn thu cho năm 2027.

Về chế độ thông tin, báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các xã, phường thực hiện thống nhất biểu mẫu báo cáo, thời điểm chốt số liệu; phối hợp đối chiếu với cơ quan thống kê, thuế, kho bạc để bảo đảm số liệu chính xác, đồng bộ, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.