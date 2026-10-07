Tập trung cao độ nguồn lực cho việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật VBQPPL

Nhiều kết quả tích cực

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ CTXDVBQPPL Lê Tuấn Phong cho biết, trong thời gian qua, Vụ đã chủ động, tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao, cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và nhiều nhiệm vụ phát sinh.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, góp phần kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác tham mưu xây dựng, triển khai Chương trình lập pháp hằng năm được triển khai chủ động, trách nhiệm. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và công tác pháp chế tiếp tục được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Vụ đã kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); tăng cường theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, góp ý đối với hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo VBQPPL.

Vụ tích cực tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế và công tác xây dựng pháp luật; đẩy mạnh công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn; từng bước đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng pháp luật, tạo nền tảng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động pháp chế tại các Bộ, ngành và địa phương.

Cũng theo Phó Vụ trưởng Lê Tuấn Phong, Vụ CTXDVBQPPL đã chủ động theo dõi, đánh giá và tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật. Theo công bố của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Báo cáo Global Innovation Index 2026 (GII 2026), Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật của Việt Nam tăng 04 bậc so với năm 2025 (từ hạng 95 năm 2025 lên hạng 91 năm 2026). Hiện nay, Vụ đang thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức một số hội nghị, tọa đàm bàn giải pháp tiếp tục cải thiện Chỉ số này trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Vụ tiếp tục tập trung nguồn lực nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật VBQPPL theo đúng tiến độ được giao; bảo đảm chất lượng hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; xây dựng trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật VBQPPL.

Xây dựng văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Hai; bảo đảm phân công rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hạn chế tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, Vụ tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp; tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát, xác định các điểm nghẽn, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật; tham mưu đề xuất phương án xử lý đối với các quy định không còn phù hợp, bảo đảm đồng bộ với yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới và các chủ trương lớn về cải cách thể chế.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và chủ động của tập thể Chi ủy, Lãnh đạo và công chức Vụ CTXDVBQPPL trong quý III năm 2026. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu về tiến độ, chất lượng ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp và phát sinh đột xuất, Vụ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, chủ động tổ chức triển khai, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Chi ủy và Lãnh đạo Vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thực tiễn công tác, yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng các quy định trong tổ chức công việc, điều hành hoạt động của đơn vị; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ theo hướng việc quan trọng, cấp bách thực hiện trước, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để dàn trải nguồn lực.

Trong đó, tập trung cao độ nguồn lực cho việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật VBQPPL, bảo đảm chất lượng hồ sơ, tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các văn bản, kế hoạch triển khai thi hành Luật và các nhiệm vụ có liên quan. Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc Chương trình lập pháp năm 2027; kịp thời tham mưu xử lý các đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình, bảo đảm tính chủ động, thống nhất và khả thi.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, đề án về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy chế về việc triển khai tổ chức soạn thảo VBQPPL theo hình thức tập trung của Bộ Tư pháp; đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện công tác pháp chế và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026–2030 và dự thảo Đề án “Kiện toàn mô hình tổ chức pháp chế, quản lý nhà nước về công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ”.

Về công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, Thứ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tăng cường hướng dẫn, tập huấn, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản, bảo đảm không để phát sinh nợ mới.

Đối với các VBQPPL sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027, Thứ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành triển khai phương án xử lý; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tiếp tục tổ chức triển khai Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật; tập trung hoàn thiện tiêu chí đánh giá, phương pháp chấm điểm, cơ chế tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kết quả, bảo đảm phản ánh thực chất chất lượng công tác xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật giai đoạn 2025–2030, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật và pháp chế; tăng cường trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ và năng lực tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật…/.