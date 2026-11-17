Dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Theo báo cáo tại Phiên họp, năm 2026, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ước đạt 11%; công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 22%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23%. Hoạt động thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, đạt kết quả tích cực, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thương mại, dịch vụ và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,88 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm 2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại Phiên họp.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác giáo dục, y tế, giảm nghèo và chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt trên 96,2%; số bác sĩ đạt 17,5 bác sĩ/vạn dân. Hoạt động văn hóa, du lịch được đẩy mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại Phiên họp.

Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố; tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G ước đạt 95%. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào nền nếp; việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu phát biểu thảo luận.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích, rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, lĩnh vực trong những tháng cuối năm; đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, khai thác các nguồn thu còn dư địa, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tất cả chỉ tiêu Trung ương và HĐND tỉnh giao trong năm 2026. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng như GRDP, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng và xử lý tài sản công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu kết luận.

Đồng chí giao Thống kê tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ tính toán, công bố GRDP quý IV và cả năm 2026. Số liệu phải phản ánh đầy đủ, khách quan kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 đã tạo dấu ấn, quảng bá sản phẩm trà Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức hội thảo định hướng phát triển ngành chè trong những năm tiếp theo, tập trung mở rộng vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm chè.

Đối với tiềm năng phát triển tại các khu công nghiệp phía Nam tỉnh, đồng chí giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì tham mưu tổ chức gặp mặt các cơ quan ngoại giao, nhà đầu tư, ngân hàng nhằm nắm bắt nhu cầu, định hướng thu hút đầu tư, hình thành hệ sinh thái dịch vụ tài chính, ngân hàng, kết nối các dòng vốn, thu hút tổ chức tín dụng và nhà đầu tư thứ cấp. Đồng thời, nghiên cứu quy hoạch đồng bộ các dịch vụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu phát triển khu vực này.

Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành được phân công chủ trì tham mưu tiếp thu ý kiến tại Phiên họp, hoàn thiện nội dung, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách xem xét, trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh theo quy định.