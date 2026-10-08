Tập trung cao độ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/10

Đến thời điểm hiện nay, về mặt tổng thể, tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang chuyển biến tích cực, phản ánh sự nỗ lực rất lớn của tất cả các lực lượng tham gia. Tổng số thửa đất đã xây dựng Cơ sở dữ liệu trên phần mềm hệ thống quản lý đất đai đến thời điểm hiện nay là trên 3,3 triệu thửa, chiếm 86.40% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, trong đó có trên 3,1 triệu thửa nhóm 1, nhóm thửa đúng - đủ - sạch - sống.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bùi Thọ

Bên cạnh một số xã trong tháng qua có kết quả xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai chuyển biến tốt như: Lượng Minh, Tương Dương, Châu Hồng, Anh Sơn, Đô Lương, Thuần Trung, Quang Đồng,...; vẫn còn một số xã kết quả chưa tốt, chưa có chuyển biến nhiều như: Nam Đàn, Tiền Phong, Quỳnh Tam, Minh Hợp, Bích Hào, Thông Thụ… Nhiều xã, phường tổng số thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn trên 10 nghìn thửa đất nhóm 3, và trên 3 nghìn thửa đất nhóm 2.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bùi Thọ

Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Thọ

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Thọ

Nhấn mạnh thời gian để hoàn thành tiến độ không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác rà soát lại khối lượng của các địa bàn xã, phường phụ trách, để nắm bắt tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc, tiến độ còn chậm. UBND các xã, phường tiếp tục tập trung cao độ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai có hiệu quả trên địa bàn. Ưu tiên huy động nhân lực tối đa, phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm của các thành viên, thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo đầy đủ hằng ngày. Quyết tâm hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/10.