Tập trung cao độ hoàn thành các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 đúng cam kết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Dự cuộc họp có Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đại diện các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tập đoàn Sun Group và các đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Hội nghị cấp cao APEC 2027 không còn nhiều. Mặc dù Chính phủ và các bộ, ngành đã tập trung tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách, một số công trình vẫn gặp khó khăn trong quá trình triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang báo cáo cụ thể tình hình triển khai, những khó khăn, vướng mắc và khả năng hoàn thành các dự án theo yêu cầu phục vụ hội nghị.

Huy động tổng lực, theo sát từng dự án

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, trong ngày 22/10, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, làm việc với các chủ đầu tư, nhà đầu tư, nhà thầu và tổ chức ký cam kết về tiến độ hoàn thành các dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, một số dự án chậm so với tiến độ hợp đồng ban đầu do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh phương án đầu tư, thủ tục triển khai và điều kiện thời tiết. Tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát kế hoạch thi công, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm hoàn thành các công trình theo yêu cầu phục vụ APEC 2027.

Đối với các công trình hạ tầng cấp nước, những vướng mắc về mặt bằng, điều chỉnh vị trí xây dựng và mùa mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện các nhà thầu đang tăng cường nguồn lực, cam kết hoàn thành hai dự án hồ nước Cửa Cạn và Dương Đông 2 trước ngày 31/5/2027.

Các công trình giao thông trọng điểm cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đại lộ APEC phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đối với đường tỉnh ĐT.975, việc điều chỉnh quy mô đầu tư đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai. Các nhà thầu đang tăng cường tổ chức thi công, phối hợp với những dự án có liên quan để bảo đảm tiến độ.

Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 được nhà đầu tư cam kết hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Do tuyến tàu điện và đường tỉnh ĐT.975 có những hạng mục cùng hành lang triển khai, tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Các công trình trực tiếp phục vụ hội nghị như dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, nhà biểu diễn đa năng và các công trình phụ trợ đang được triển khai khẩn trương. Các hạng mục kè, san lấp mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị cũng được tập trung thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ giữa các dự án.

Về giải phóng mặt bằng, tỉnh An Giang đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, đang tập trung xử lý những vướng mắc còn lại. Các khu tái định cư được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo điều kiện triển khai các công trình. Địa phương cũng tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng môi trường, trong đó có công trình xử lý nước thải và chất thải rắn.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách đã được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm tháo gỡ. Tuy nhiên, một số công trình có yêu cầu kỹ thuật cao vẫn cần sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. Tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, chất lượng công trình.

Không để vướng mắc cản trở tiến độ các công trình

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thủ tục tài chính, giải phóng mặt bằng và hạ tầng phụ trợ nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các công trình phục vụ APEC 2027.

Liên quan đến nguồn vốn và thủ tục tài chính, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ hướng xử lý. Các cơ quan cho biết đã có hướng dẫn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh theo quy định.

Về mặt bằng và hạ tầng phụ trợ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tỉnh đã thống nhất với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông kết nối, bãi đỗ xe và chỉnh trang đô thị.

Về hạ tầng cấp điện, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, hệ thống lưới điện 110 kV và 220 kV phục vụ Phú Quốc đã hoàn thành đóng điện trong tháng 8/2026 và đang vận hành ổn định. Đối với lưới điện phân phối, EVN đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm để có thời gian kiểm tra, vận hành trước khi phục vụ hội nghị.

EVN cũng kiến nghị địa phương phối hợp với các đơn vị điện lực, viễn thông chỉnh trang hệ thống đường dây, cột điện, cáp viễn thông, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Về công tác quản lý chất lượng xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, các kiến nghị thuộc trách nhiệm của Bộ đã được hướng dẫn, tháo gỡ. Bộ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ tỉnh An Giang trong quá trình triển khai các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là những hạng mục thuộc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Đại diện Bộ Ngoại giao lưu ý, các công trình phục vụ APEC 2027 không chỉ phải bảo đảm tiến độ xây dựng mà còn đáp ứng yêu cầu về công năng, tiêu chuẩn và thông lệ tổ chức hội nghị. Trong đó, cần quan tâm hoàn thiện hạ tầng viễn thông, Internet, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian diễn ra hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang theo sát tiến độ từng dự án, thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả triển khai, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào sử dụng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của tỉnh An Giang, các bộ, ngành và doanh nghiệp trong triển khai nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ APEC 2027.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định pháp luật. Những vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đến nay, các vướng mắc lớn về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị APEC 2027 là nhiệm vụ chung, không phải trách nhiệm riêng của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tập trung hoàn thành các công trình theo tiến độ đã cam kết, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang theo sát tiến độ từng dự án, thường xuyên cập nhật tình hình, kết quả triển khai, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các nhà đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện nghiêm cam kết, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi công, không để một hạng mục ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với những khó khăn về nguồn vốn, thủ tục tài chính, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xem xét, quyết định.

Về hạ tầng phụ trợ, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu thực tế, làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền triển khai các công trình cần thiết. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực trọng điểm phục vụ hội nghị.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền phải gắn với kiểm tra, giám sát, không có nghĩa là các bộ, ngành hết trách nhiệm. Các cơ quan quản lý nhà nước phải tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình trọng điểm, nhất là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến đường giao thông kết nối, tuyến tàu điện đô thị, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và các cơ sở phục vụ hội nghị.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Các dự án phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý chất lượng xây dựng, kiểm tra, nghiệm thu và điều kiện khai thác, vận hành; bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào sử dụng.

Về hạ tầng cấp điện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu EVN đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình lưới điện phục vụ APEC 2027, bảo đảm đủ thời gian kiểm tra, vận hành an toàn trước khi phục vụ hội nghị.

Đối với những khu vực chưa thể hạ ngầm hệ thống điện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh An Giang phối hợp với EVN, các doanh nghiệp viễn thông và đơn vị liên quan chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tại các tuyến đường phục vụ hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ tổ chức APEC 2027, thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ đã cam kết.