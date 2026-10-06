Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 6/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra các khu tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trên địa bàn các xã Châu Quế, Đông Cuông, Tân Hợp, Mậu A, Xuân Ái, Quy Mông và phường Âu Lâu. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Châu Quế.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các khu tái định cư; nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước yêu cầu các sở, ngành phối hợp với xã Đông Cuông tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công khu tái định cư.

Theo báo cáo, 7 xã, phường có 16 khu tái định cư phục vụ dự án. Đến nay, 11 khu đã khởi công, 2 khu hoàn thành; dự kiến hết tháng 10 hoàn thành 5 khu và hết tháng 12 hoàn thành 11 khu.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước và Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Tân Hợp.

Cùng với đẩy nhanh thi công các khu tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính và các vị trí xây dựng nhà ga đang được các địa phương tập trung thực hiện. Việc đo đạc, thống kê, kiểm đếm được triển khai tại tất cả 7 xã, phường. Tuy nhiên, tiến độ tại một số địa bàn còn chậm; một số khu tái định cư còn vướng trong giải phóng mặt bằng, nguồn đất đắp và việc điều chỉnh dự án.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại các xã Mậu A, Xuân Ái.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án đang rất cấp bách. Các địa phương cần tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là tại các xã Châu Quế, Đông Cuông, Tân Hợp hiện còn chậm so với yêu cầu.

Đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, thống kê, kiểm đếm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước và Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại xã Quy Mông.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư tại phường Âu Lâu.

Đối với các khu tái định cư, cần lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực; huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công với tinh thần làm ngày, làm đêm để đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng tiến độ chung của dự án.