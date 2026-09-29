Tập trung cao độ để về đích xuất sắc mọi chỉ tiêu công tác đã đề ra

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các địa phương với sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng và Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương...

Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,84% so với cùng kỳ

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác Công an Quý III và 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã làm tốt, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất", ngang tầm yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội chuyển biến tích cực; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,84% so với cùng kỳ năm 2025. Một số loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng giảm sâu như: giết người giảm 12,84%; giết người, cướp tài sản giảm 63,16%; cố ý gây thương tích giảm 20,1%; chống người thi hành công vụ giảm 17,73%...

Lực lượng Công an phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý quy mô lớn. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với 9 tháng đầu năm 2025 (giảm 16,63% số vụ; 8,98% số người chết; 26,43% số người bị thương). Tai nạn cháy giảm 8,54% số vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Về công tác tham mưu chiến lược; công tác đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, Đề án 06 và phát triển công nghiệp an ninh, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương thông qua 2 Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia và Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn văn minh, hài hoà, phát triển.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng điều hành thảo luận tại hội nghị.

Tiếp nhận vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, tạo chuyển biến mới trong toàn hệ thống chính trị. Tham mưu xây dựng 2 Đề án phát triển công nghiệp an ninh.

Về công tác xây dựng lực lượng, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, đối ngoại, đã tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các Đảng bộ, Công an đơn vị, địa phương; Quy định của Đảng uỷ Công an Trung ương về chấn chỉnh lề lối làm việc, chuẩn hoá hoạt động, giảm tải cho Công an cấp cơ sở.

Tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ CAND. Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp. Đổi mới công tác giáo dục, đào tạo; thành lập và hướng dẫn tuyển sinh tại 6 trường văn hoá CAND.

Tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống CAND; ngày truyền thống các lực lượng: An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, lực lượng Tình báo, Ngoại tuyến... Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế được triển khai quyết liệt, hiệu quả...

Bàn giải pháp đấu tranh với tội phạm; đổi mới chương trình đào tạo trong các học viện CAND

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, hội nghị đã thảo luận, làm sâu sắc thêm kết quả các mặt công tác Công an thời gian qua, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác thời gian tới...

Với tham luận về giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm có xu hướng tăng những tháng cuối năm 2026, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua theo dõi, tình hình hoạt động của tội phạm trong Quý IV hàng năm không có đột biến lớn và nằm trong dự báo, tuy nhiên những tháng cuối năm tình hình tội phạm thường tăng, giảm bất thường, không theo quy luật, khó đánh giá.

Quang cảnh hội nghị.

Nhìn tổng thể, nhóm tội phạm có thể tăng chủ yếu liên quan nhân thân như giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm xâm phạm sở hữu...Nguyên nhân là, thời điểm cuối năm các hoạt động, kinh doanh sản xuất, thương mại, dịch vụ, đi lại, giao dịch của người dân gia tăng; cùng với đó là áp lực sử dụng tài chính, nhu cầu thanh toán sử dụng tiền mặt, các hoạt động liên hoan, tổng kết, các sự kiện tập trung đông người gia tăng...

Từ đó, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các phương án, kế hoạch về công tác phòng, chống tội phạm; các kế hoạch của Bộ về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; quản lý, đấu tranh với các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội; các đối tượng có ảnh hưởng trên không gian mạng có dấu hiệu phạm tội và vi phạm pháp luật; đấu tranh, xử lý, phòng ngừa tội phạm đường phố, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn...

Cục Cảnh sát hình sự sẽ chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tham mưu lãnh đạo Bộ trình Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 và Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa xã hội và đấu tranh, xử lý tội phạm giết người trong tình hình hiện nay...

Tham luận về giải pháp đột phá đổi mới nội dung, chương trình đào tạo trong các học viện CAND theo hướng tăng cường thực hành, thực tế gắn với vị trí việc làm và yêu cầu chiến đấu trong tình hình mới, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào tạo cho rằng, đào tạo theo vị trí việc làm phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng chương trình đào tạo trong CAND. Mục tiêu cuối cùng của chương trình đào tạo không chỉ dừng lại ở việc "sinh viên hoàn thành các học phần", mà phải hướng tới việc "sinh viên biết vận dụng những kiến thức cơ bản của học phần, môn học trong giải quyết nhiệm vụ cụ thể ở từng vị trí việc làm từng lực lượng với mức độ phù hợp đối với một cán bộ mới ra trường".

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trình bày báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh đó, chuyển mạnh từ đào tạo theo nội dung các học phần/môn học sang đào tạo theo nhiệm vụ và tình huống thực tiễn. Hoàn thiện và phát triển hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. Điều chỉnh thời lượng và chất lượng thực hành, thực tế, kiến tập, thực tập tốt nghiệp cho phù hợp...

Trung tướng Trần Minh Lệ cũng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, đơn vị sử dụng cán bộ tham gia quá trình đào tạo và đánh giá kết quả người học. Xây dựng hệ thống mô phỏng và ngân hàng tình huống nghiệp vụ dùng chung trong các học viện, trường CAND...

Kiểm đếm công việc xem an ninh, trật tự chuyển biến thế nào, phục vụ nhân dân tốt hơn ở điểm nào?

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong Quý III. Về phương hướng công tác từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng nhấn mạnh cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương Quý III.

Quang cảnh hội nghị.

Tập trung cao độ công tác để về đích, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tinh thần chung là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải đạt và vượt, không lùi, không hoãn, không xin giảm.

Bộ trưởng yêu cầu, Văn phòng Bộ Công an rà soát tất cả chỉ tiêu công tác phải hoàn thành theo các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, có văn bản thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương trực tiếp rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình. Các cục nghiệp vụ chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc hệ lực lượng triển khai thực hiện.

Văn phòng Bộ Công an khẩn trương có giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng kiểm đếm công việc, vừa quản trị theo tiến độ, vừa chuyển mạnh sang quản trị theo kết quả. Mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ đã ban hành đều phải được kiểm đếm hàng tháng, tuyệt đối không để sót lọt, không đánh giá được kết quả. Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chuyển mạnh cách kiểm đếm công việc; qua triển khai công tác, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) qua từng tháng có chuyển biến thế nào, phục vụ nhân dân tốt hơn ở điểm nào, dữ liệu chứng minh cụ thể là gì?

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý việc chủ động chuẩn bị các công tác cho tổng kết năm 2026, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2027 theo hướng chuyển mạnh sang quản trị, đánh giá theo kết quả đạt được, có tác động đến ANTT, phục vụ nhân dân dựa trên dữ liệu có kiểm chứng. Bản chất là chuyển mạnh sang đánh giá theo kết quả, không sa đà vào đánh giá hành chính tạo ra kết quả.

Đối với chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2027, phải thiết kế đủ để đánh giá chính xác việc thực hiện trách nhiệm công vụ, năng lực của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương theo từng tháng và bảo đảm cái nhìn tổng thể, toàn diện cả năm.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI thảo luận, cho ý kiến các luật do Bộ Công an chủ trì hoặc liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ Bộ Công an như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử... Chủ động làm tốt công tác truyền thông chính sách, bảo đảm ANTT quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, không để các đối tượng phản động lợi dụng, xuyên tạc.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ Công an chủ trì, tham mưu tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2027. Các cục nghiệp vụ Cảnh sát, Công an các địa phương tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả trong những tháng cuối năm.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp, hướng dẫn Công an các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tối đa tội phạm đường phố, tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên, bảo đảm tháng sau cao hơn tháng trước... Cục CSĐT tội phạm về ma tuý chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh triệt xoá tội phạm về ma tuý.

Bộ trưởng yêu cầu, Cục Đào tạo chủ trì tham mưu điều phối, thẩm định, bảo đảm đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo cho các học viện; cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới thật sự tạo thành "cuộc cách mạng" nâng cao chất lượng, đào tạo CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Cục Công tác chính trị chủ động phối hợp Công an các địa phương rà soát, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích thật sự xuất sắc trên các mặt công tác năm 2026 để kịp thời động viên trong dịp tổng kết năm.

Về nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 57, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị khẩn trương rà soát, tổng hợp toàn bộ các nhiệm vụ đã phân công, giao các bộ, ngành, địa phương, thực hiện theo dõi tiến độ và quản trị kết quả ngay từ tháng 10/2026. Tập trung đánh giá kỹ các điểm nghẽn trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57, chỉ ra các giải pháp cụ thể tháo gỡ: việc gì, thẩm quyền thuộc về ai, cách giải quyết cụ thể? Đánh giá thực chất kết quả đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay, đề xuất nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm; bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện, bảo đảm cuối năm có kết quả cụ thể đóng góp đo, đếm được, nâng cao năng suất lao động và mục tiêu tăng trưởng...