Tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị

Tham gia hội nghị có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên BCĐ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các lực lượng liên quan của tỉnh và đại diện một số nhà đầu tư các dự án liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn - cơ quan Thường trực BCĐ đã báo cáo các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị

Theo đó, đối với công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã hoàn thành điều chỉnh các đồ án quy hoạch bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, bến bãi thuộc giai đoạn 1 của Đề án. Đồng thời đã hoàn thành các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng và giao đất, cho thuê đất để các nhà đầu tư thực hiện dự án.

Về tiến độ hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các sở, ngành đang tích cực triển khai thực hiện theo tiến độ đã đề ra. Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước như: Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 từ 6 làn xe lên 14 làn xe đã hoàn thành thi công đào nền đường, đào khuôn đường, móng cấp phối đá dăm…; khối lượng thi công ước đạt 82,7% giá trị hợp đồng.

Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 từ 4 làn xe lên 8 làn xe đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng; khối lượng thi công đạt 26%. Dự án Nhà làm việc liên ngành tại khu vực đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089, khối lượng xây lắp đạt 34,54%.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các nhà đầu tư đã và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục kỹ thuật, công nghệ phục vụ vận hành cửa khẩu thông minh.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ triển khai một số công việc liên quan đến Đề án vẫn còn chậm, chưa được giải quyết triệt để như: phương án 5G Private, thiết bị, phần mềm và hồ sơ kiến trúc tổng thể chưa hoàn thiện đồng bộ; hạ tầng thực tế tại khu vực mốc 1119 - 1120 chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy còn chậm so với tiến độ đề ra…

Lãnh đạo Sở Tài Chính phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI trao đổi một số nội dung liên quan tại hội nghị

Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao; làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên BCĐ, các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và hai nhà đầu tư tập trung cao độ, khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án.

Trong đó, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án vận hành thử nghiệm phương tiện IGV ban đêm tại khu vực mốc 1119-1120; tổ chức hội đàm với phía Trung Quốc trong tháng 11/2026 để thống nhất quy trình, phương án thử nghiệm xe IGV trong tháng 12/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng hạ tầng mạng 5G tại khu vực cửa khẩu, hoàn thành trước ngày 15/11/2026; phối hợp hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu phục vụ cửa khẩu thông minh.

Các lực lượng hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các sở, ngành liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng; thẩm định phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin; quản lý phương tiện tự hành và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồng chí cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các dự án tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy, an toàn thông tin; lựa chọn đơn vị cung cấp hạ tầng 5G, phần mềm và thiết bị vận hành. Đồng thời, đẩy nhanh thi công bến bãi, bảo đảm điều kiện mặt bằng phục vụ thí điểm vận hành cửa khẩu thông minh trong quý I/2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Xây dựng cửa khẩu thông minh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, các thành viên BCĐ, người đứng đầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và các nhà đầu tư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả”, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sớm đưa Đề án vào vận hành theo mục tiêu đề ra.