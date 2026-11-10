Tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút

Giải ngân đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 159,1%. Thành phố cũng đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm vẫn rất lớn. Dù GRDP quý III tăng 10,02%, mức tăng trưởng 9 tháng mới đạt 8,85%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026, GRDP quý IV phải tăng khoảng 16,55%, cao gấp 1,65 lần quý III. Điều này đòi hỏi thành phố phải triển khai các giải pháp điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và tạo chuyển biến thực chất.

Tại phiên họp ngày 6/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ tháng 11, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10. Thành phố giao Sở Tài chính phối hợp Thống kê thành phố khẩn trương cập nhật, hoàn thiện số liệu, đánh giá khả năng tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, báo cáo trước ngày 29/11/2026, làm cơ sở xác định kịch bản điều hành những tháng cuối năm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, bảo đảm vốn giải ngân phải chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế. Trong tổng số hơn 125.000 tỷ đồng đã giải ngân, khoảng 40% là vốn tạm ứng. Vì vậy, các chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng công trình triển khai chậm. Thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, di dời hạ tầng kỹ thuật tại các công trình trọng điểm. Cùng với đó, sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, nhất là những dự án đã hết thời hạn nhưng chủ đầu tư không thực hiện theo yêu cầu. Việc thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định nhằm đưa quỹ đất bị bỏ hoang trở lại phục vụ phát triển, tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế.

Bên cạnh đầu tư công, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu là những động lực cần tiếp tục phát huy. Các sở, ngành được yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng sản lượng, đơn hàng và doanh thu trong những tháng cuối năm; đồng thời triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển du lịch, kiểm soát giá cả và ổn định thị trường.

Mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành của Hà Nội. Trong hai tháng cuối năm 2026, thành phố cần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành công trình, chuyển tiềm năng thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng... để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo đà cho phát triển trong năm 2027.