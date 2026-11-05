​Tập trung cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1214 của tỉnh về làm sạch dữ liệu đất đai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Kế hoạch số 412 của UBND tỉnh, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1-11 đến ngày 15-11. Mục tiêu là: Làm sạch dữ liệu, xử lý lỗi kỹ thuật, phấn đấu làm sạch và chuyển tối thiểu 80% số thửa đất Nhóm 2 lên Nhóm 1. Hoàn thành chuẩn hóa toàn bộ số thửa Nhóm 2 còn lại trước ngày 30-11; bàn giao 16.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ điều kiện cho người dân; hoàn thành xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính đối với trên 33.500 trường hợp có giấy chứng nhận đang lưu giữ tại các cơ quan chức năng. Đồng thời tăng tốc cấp giấy chứng nhận lần đầu tại 16 xã hiện đang chậm tiến độ.

Lãnh đạo Chi cục Đất đai báo cáo kết quả 5 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai.

Kết quả sau 5 ngày ra quân (giai đoạn 1), Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều động 57 cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp xuống hỗ trợ các địa phương có khối lượng công việc lớn. Đối với 16 xã chậm tiến độ đã ban hành kế hoạch chi tiết, giao chỉ tiêu giải quyết cụ thể cho từng phần việc; Văn phòng Đăng ký đất đai đã rà soát, trích xuất danh sách các thửa thiếu hồ sơ quét hoặc chưa xác thực thông tin để phối hợp với các xã xử lý...

Ban Chỉ đạo 1214 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, khẩn trương khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Các xã, phường chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, huy động tối đa nhân lực, đẩy nhanh việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, xử lý hồ sơ tồn đọng và tổ chức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến người dân. Bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của đợt cao điểm theo đúng kế hoạch, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.