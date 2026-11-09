Tập trung cao cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 8%

Dự chương trình làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Chương trình làm việc rà soát tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, công tác phối hợp, thu thập, đối chiếu số liệu phục vụ tính toán GRDP quý IV và cả năm 2026 được triển khai quyết liệt. Thống kê tỉnh phối hợp kiểm tra thực tế sản xuất nông nghiệp đối với một số cây trồng trọng điểm, như nhãn, na, chanh leo; phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát chi hoạt động sự nghiệp và chi đầu tư. Sở Tài chính chủ trì làm việc với 16 chi nhánh của các tập đoàn, tổng công ty lớn trong lĩnh vực điện lực, viễn thông, bưu chính, xăng dầu, ngân hàng và 23 cơ quan cấp trên nhằm chuẩn hóa số liệu doanh thu, chi ngân sách và tài khoản tiền gửi, bảo đảm phản ánh sát thực tế, tránh bỏ sót hoặc tính trùng.

Chương trình làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại chương trình làm việc.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại chương trình làm việc.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy khả năng thực hiện kịch bản tăng trưởng không đồng đều giữa các ngành. Nông, lâm nghiệp và thủy sản có triển vọng đạt mục tiêu; khu vực xây dựng còn dư địa tăng trưởng lớn từ các dự án đầu tư công, các dự án do Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, cùng khoảng 22 dự án đầu tư ngoài ngân sách dự kiến khởi công trong quý IV. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và dịch vụ có khả năng gia tăng giá trị từ doanh thu thương mại điện tử; trong khi đó, lĩnh vực quản lý nhà nước, quốc phòng và an ninh có thể bổ sung giá trị từ các khoản chi thường xuyên và kinh phí của các cơ quan Trung ương trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại chương trình làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình làm việc.

Ngược lại, các ngành sản xuất điện, lưu trú và ăn uống, tài chính - ngân hàng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đang chịu áp lực, có nguy cơ không đạt kịch bản đề ra. Đặc biệt, sự sụt giảm của ngành điện có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung, trong khi khả năng bù đắp của các ngành khác chưa được lượng hóa đầy đủ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Hiện nay, chưa có bảng dự ước thống nhất về tốc độ tăng trưởng và giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế cấp I trong quý IV và cả năm, cũng như mức đóng góp và mức chênh lệch so với kịch bản đề ra. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình làm việc.

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 26/10/2026; tập trung cao độ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 ở mức 8%. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Giao Thống kê tỉnh chủ trì, khẩn trương kiểm tra, đối chiếu, xác minh số liệu phục vụ tính toán GRDP quý IV và cả năm 2026; làm rõ kết quả đã thực hiện, dự kiến kết quả đến hết năm và các điều kiện cần giải quyết để đạt mục tiêu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/11/2026. Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu; đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, kích cầu du lịch; vận hành các nhà máy điện an toàn, hiệu quả; tăng cường kết nối tín dụng và chống thất thu đối với 5 sắc thuế chủ lực.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện báo cáo chính thức, gửi Thống kê tỉnh và Sở Tài chính trong ngày 10/11/2026; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu cung cấp, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, điều hành kinh tế trong những tháng cuối năm. Đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, phải chủ động xây dựng giải pháp hạn chế mức thiếu hụt; những ngành còn dư địa tăng trưởng phải lượng hóa phần có thể tăng thêm.