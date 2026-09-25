Tập trung cải tiến chất lượng giáo dục cấp tiểu học và THCS

Hội nghị cải tiến chất lượng giáo dục cấp tiểu học, THCS năm học 2026-2027.

Toàn tỉnh hiện có 243 trường có cấp tiểu học, với 133.728 học sinh; mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, công tác phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học ở cấp tiểu học đạt 98,9%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,3%. Toàn tỉnh đã thành lập 18 cụm chuyên môn, triển khai thí điểm dạy học bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 7 trường và thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục giữa các địa bàn chưa đồng đều; công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học tại nhiều nơi còn hạn chế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với cấp THCS, toàn tỉnh có 240 trường có cấp THCS, 108.589 học sinh. Năm học 2025-2026, tỉnh Sơn La duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; tỷ lệ học sinh có kết quả học tập từ mức Đạt trở lên đạt 98,31%; kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, mặt bằng chất lượng chung vẫn còn thấp với điểm trung bình 3 môn thi vào lớp 10 chỉ đạt khoảng 3,86 điểm; chất lượng giữa các trường và các địa bàn còn phân hóa lớn; công tác đánh giá học sinh ở một số nơi chưa sát thực tế...

Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục cấp tiểu học và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp trọng tâm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học và THCS như: Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị chất lượng bằng dữ liệu; phân tầng trường học để ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các trường có nguy cơ tụt hậu; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá thực chất...

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của đơn vị trước ngày 20/10/2026. Các địa phương và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ, giao chỉ tiêu sát thực tế, tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém kịp thời và lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo chính để đánh giá hiệu quả công tác giáo dục trong năm học 2026-2027.