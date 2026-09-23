Tập trung các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng ATK

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe các địa phương báo cáo về kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Theo đó, hai địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu tỉnh giao ngay từ đầu năm. Tuy nhiên, sau sáp nhập đơn vị hành chính, quy mô dân số và diện tích tăng, trong khi kết cấu hạ tầng của các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực đầu tư của hai xã cũng còn hạn chế; công tác giảm nghèo còn gặp khó khăn; việc xóa nhà tạm có một số vướng mắc về pháp lý đất ở...

Lãnh đạo xã Lam Vỹ nêu một số kiến nghị với Đoàn công tác.

Nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại, xã Lam Vỹ kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử trên địa bàn; nâng cấp hạ tầng giao thông và các công trình cấp nước sinh hoạt; hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân.

Lãnh đạo xã Phượng Tiến đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm bảo tồn các di tích lịch sử xuống cấp; bố trí nguồn lực cải tạo cơ sở vật chất y tế, giáo dục; hỗ trợ nâng cấp hạ tầng viễn thông phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở những vấn đề thực tế, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí, nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chương trình phát triển sinh kế cho người dân và hạ tầng giao thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Lộc ghi nhận những cố gắng của các địa phương. Đồng thời đề nghị hai xã lập kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, đánh giá tiến độ thực hiện các kế hoạch.

Đối với các nhóm chỉ tiêu, đồng chí đề nghị hai địa phương quan tâm thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt chú ý việc xóa nhà tạm, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Cùng với đó dành sự quan tâm tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng ATK bền vững.