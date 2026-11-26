Tại hội nghị, đại diện công an 10 phường nội đô thành phố và Đồn Công an KCN Biên Hòa tập trung báo cáo, trao đổi về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác quản lý địa bàn, đối tượng; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu quán triệt hội nghị. Ảnh: Thu Thảo

Qua đánh giá cho thấy, công an các phường chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình từ cơ sở, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Thảo

Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và công tác quản lý đối tượng tiếp tục được chú trọng.

Từ ngày 15-12-2025 đến 15-11-2026, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên cụm địa bàn này xảy ra 440 vụ, chiếm tỷ lệ 26,5% trên số vụ toàn thành phố, chủ yếu tập trung tại các phường: Long Bình, Tam Hiệp, Trấn Biên. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp cả về số lượng lẫn quy mô.

Hội nghị chỉ ra một số vấn đề cần tập trung khắc phục như: công tác quản lý dân cư, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tại các khu dân cư, khu vực đông dân cư, địa bàn giáp ranh; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở; vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

Đại diện công an các phường phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thu Thảo

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an các phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sâu sát cơ sở; thường xuyên rà soát, đánh giá đúng tình hình, xác định những vấn đề nổi lên để tập trung giải quyết, nhất là công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tội phạm gây rối trật tự công cộng, thanh thiếu niên hư… Trong đó, cần lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, không để bị động, bất ngờ.

Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu: Công an các phường tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan địa bàn giáp ranh; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và giải quyết công việc. Đồng thời, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó với nhân dân, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư.