Tập thể dục vào thời điểm nào tốt nhất nếu thường xuyên mất ngủ, ngủ kém?

1. Tập thể dục buổi sáng giúp duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn

Nội dung 1. Tập thể dục buổi sáng giúp duy trì nhịp sinh hoạt đều đặn 2. Không cần bỏ tập buổi chiều tối vì lo mất ngủ 3. Lựa chọn khung giờ phù hợp

Nếu thường xuyên ngủ kém, buổi sáng là một thời điểm đáng ưu tiên để tập luyện, nhất là với người có lịch sinh hoạt tương đối ổn định. Một số nghiên cứu cho thấy duy trì vận động vào buổi sáng có thể hỗ trợ nhịp sinh học và cải thiện một số khía cạnh của giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa tập thể dục buổi sáng luôn mang lại lợi ích vượt trội so với các thời điểm khác trong ngày.

Điểm đáng chú ý là tập luyện buổi sáng thường đi cùng một nếp sinh hoạt: thức dậy vào giờ cố định, vận động và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày. Những tín hiệu này giúp cơ thể phân biệt rõ thời gian thức và nghỉ, từ đó góp phần duy trì nhịp sinh học ổn định.

Không cần tập nặng mới có lợi. Đi bộ nhanh, đạp xe, tập sức mạnh hoặc các bài yoga, thăng bằng đều có thể thực hiện vào buổi sáng. Người lâu ngày ít vận động nên bắt đầu từ mức nhẹ, thời gian ngắn rồi tăng dần, thay vì tập quá sức ngay từ đầu. Điều quan trọng là duy trì được thói quen thường xuyên.

Cũng nên lựa chọn cường độ phù hợp với trạng thái cơ thể sau một đêm ngủ kém. Nếu cảm thấy mệt mỏi, uể oải, có thể khởi động lâu hơn và bắt đầu bằng những bài tập nhẹ. Một buổi vận động vừa sức nên giúp cơ thể tỉnh táo hơn thay vì khiến bạn kiệt sức. Khởi động trước khi tập và thả lỏng sau đó cũng giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang vận động một cách nhẹ nhàng.

Nếu thường xuyên ngủ kém, buổi sáng là một thời điểm đáng ưu tiên để tập luyện, nhất là với người có lịch sinh hoạt tương đối ổn định. Ảnh minh họa AI.

2. Không cần bỏ tập buổi chiều tối vì lo mất ngủ

Người thường xuyên ngủ kém không nhất thiết phải tránh tập vào buổi chiều hoặc đầu buổi tối. Nếu đây là khoảng thời gian thuận tiện nhất, vẫn có thể duy trì vận động mà không cần cố chuyển toàn bộ lịch tập sang buổi sáng.

Đi bộ nhanh sau giờ làm, đạp xe, tập sức mạnh ở mức nhẹ đến vừa hoặc yoga đều có thể là những lựa chọn phù hợp. Một lịch vận động đều đặn, vừa sức và phù hợp với sinh hoạt thực tế thường quan trọng hơn việc cố tìm một thời điểm được xem là tốt nhất cho tất cả mọi người.

Lưu ý, không nên tập quá nặng và kết thúc buổi tập quá sát giờ đi ngủ. Sau một buổi vận động cường độ cao, nhịp tim, thân nhiệt và mức độ tỉnh táo có thể vẫn tăng trong một khoảng thời gian. Với người vốn khó ngủ, trạng thái này có thể khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái thư giãn khi lên giường.

Nếu nhận thấy tập buổi tối khiến mình tỉnh táo lâu hơn, khó vào giấc hoặc ngủ không sâu, có thể chuyển những buổi tập nặng sang sáng hoặc chiều. Vào buổi tối, nên ưu tiên các hoạt động nhẹ hơn để cơ thể có thời gian hạ nhiệt, thư giãn trước khi đi ngủ. Ngược lại, nếu tập vào đầu buổi tối mà vẫn ngủ ngon, không nhất thiết phải thay đổi lịch tập chỉ vì lo ngại về thời điểm.

3. Lựa chọn khung giờ phù hợp

Không có một khung giờ tập luyện duy nhất phù hợp với tất cả người bị mất ngủ. Cùng một buổi tập, có người cảm thấy thư giãn và dễ ngủ hơn, trong khi người khác lại tỉnh táo lâu hơn nếu tập vào cuối ngày. Vì vậy, lịch tập nên được điều chỉnh theo giờ làm việc, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là cách cơ thể đáp ứng sau khi vận động.

Nếu đang tìm thời điểm để bắt đầu, có thể ưu tiên buổi sáng hoặc chiều và duy trì trong một thời gian thay vì thay đổi liên tục. Khi cơ thể đã quen với lịch vận động, hãy chú ý đến chất lượng giấc ngủ và cảm giác vào ngày hôm sau. Một lịch tập phù hợp là lịch không khiến bạn phải thức khuya hơn, ngủ chập chờn hoặc quá mệt vào sáng hôm sau.

Với người có lịch sinh hoạt ổn định, việc tập vào cùng một khoảng thời gian trong ngày cũng giúp hình thành thói quen dễ duy trì hơn. Không cần quá chú trọng vào việc tìm đúng một "giờ vàng"; điều quan trọng là vận động đều đặn, phù hợp với thể trạng và không làm xáo trộn giờ ngủ.

Nếu đã điều chỉnh thời điểm tập nhưng vẫn thường xuyên khó ngủ, thức giấc nhiều lần hoặc cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, không nên tiếp tục thay đổi giờ tập mà cần tìm nguyên nhân của tình trạng mất ngủ. Khi mất ngủ kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt, nên đi khám để bác sĩ đánh giá và tư vấn phù hợp.

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