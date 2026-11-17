Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM đến chư tôn đức

Hội nghị tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026, vinh danh 384 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu

Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Trọng tâm của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo đồng thuận, huy động nguồn lực giải quyết những vấn đề khó, việc mới trong phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự.

Năm 2026, toàn Thành phố có 15.661 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký tại các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; trong đó, 10.285 mô hình triển khai đạt hiệu quả, có 2.096 mô hình được nhân rộng tại cấp cơ sở, chiếm 20,4% số mô hình đạt hiệu quả.

Chư tôn đức nhận Bằng khen vinh danh "Dân vận khéo" năm 2026

Qua tổng hợp, xét chọn, đã có 384 điển hình “Dân vận khéo” năm 2026, được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng. Việc xét chọn chú trọng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả thực chất; phát huy vai trò của nhân dân, huy động nguồn lực xã hội, giải quyết những vấn đề cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị và có khả năng duy trì, nhân rộng.

Nhiều mô hình đã huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh, trật tự; phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia thực hiện và giám sát. Một số cách làm chuyển từ vận động một chiều sang chủ động lắng nghe, đối thoại, phối hợp giải quyết kiến nghị, góp phần đổi mới phương thức dân vận, củng cố sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chư Ni nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM

GHPGVN TP.HCM có 1 tập thể và 16 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026: Tập thể chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây); Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Giác Dũng, trụ trì tu viện Vĩnh Nghiêm (P.Tân Thới Hiệp); Hòa thượng Thích Huệ Công, trụ trì chùa Long Hoa (P.Phú Định); Thượng tọa Thích Tâm Chơn, trụ trì chùa Phước Bửu (P.Bình Thạnh); Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Liên Hoa (P.Bình Đông); Đại đức Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM; Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, trụ trì chùa Phổ Minh (P.Chợ Quán); Ni trưởng Thích nữ Như Hiền, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã; Ni sư Thích nữ Huệ Khánh, trụ trì chùa Phước Thiện (P.Đông Hưng Thuận); Đại đức Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh (P.Thạnh Mỹ Tây); Đại đức Thích Tâm Thông, trụ trì chùa Long Thắng; Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, trụ trì chùa Nhứt Nguyên (P.Bình Hòa); Đại đức Thích Minh Sĩ, phó trụ trì kiêm tri sự tịnh xá Lộc Uyển (P.Phú Lâm); Đại đức Thích Hạnh Thái, trụ trì tịnh thất Tâm Đức, (P.Cát Lái); Ni sư Thích nữ Thuần Liên, phó trụ trì tịnh xá Ngọc Lâm (ấp Hải Tân, xã Long Hải); Thượng tọa Thích Tắc An, trụ trì chùa Thái Sơn Núi Cậu (xã Dầu Tiếng).

Ông Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá trong những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân quan tâm triển khai gắn liền với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Điểm nhấn nổi bật minh chứng cho sức mạnh của lòng dân là sự đồng thuận của trên 30.000 hộ dân trong việc hiến đất mở rộng hẻm, làm đường và các công trình dân sinh. Tổng diện tích đất được nhân dân tự nguyện đóng góp lên tới hơn 230.000m2, tương đương giá trị hơn 316 tỷ đồng. "Đây là kết quả xứng đáng được ghi nhận. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, khi nhân dân hiểu và thấy được lợi ích chung, bà con đã sẵn sàng đóng góp, đồng hành cùng địa phương.", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định, giá trị thực sự của phong trào "Dân vận khéo" không nằm ở số lượng mô hình hay tên gọi bề nổi, mà ở khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo chuyển biến tích cực mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, phục vụ trực tiếp cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đến các gương điển hình đã kiên trì, tận tụy làm công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Phước Lộc và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Võ Ngọc Thanh Trúc tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026

Bước vào giai đoạn 2026-2030, trước những mục tiêu lớn về tăng trưởng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cấp ủy, hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận. Trọng tâm của giai đoạn mới là phải lấy kết quả giải quyết công việc, lợi ích thiết thực và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo, sự điều hành của chính quyền.

Theo ông Lộc, Thành phố sẽ tập trung giải quyết những việc mới, việc khó, những vấn đề cấp thiết mà nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như: cải cách thủ tục hành chính, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cải tạo chỉnh trang đô thị, môi trường, chống ngập nước, kẹt xe, và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo.

Ông Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM kỳ vọng các điển hình "Dân vận khéo" năm 2026 sẽ tiếp tục giữ gìn, lan tỏa ánh sáng của sự tận tâm, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Từ đó, góp sức hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành một thành phố đáng sống vào năm 2030 và vươn tầm trở thành đô thị đáng sống trên toàn thế giới vào năm 2045.

Một số hình ảnh hội nghị:

Quang cảnh hội nghị