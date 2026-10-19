Tập squat nhiều có khiến đùi to hơn?

1. Squat tác động đến những nhóm cơ nào?

Squat là bài tập sức mạnh huy động nhiều nhóm cơ ở phần thân dưới, trong đó cơ tứ đầu đùi và cơ mông giữ vai trò chính. Khi hạ thấp người, khớp gối và khớp háng gập lại, các cơ phối hợp kiểm soát chuyển động và giữ cơ thể ổn định. Khi đứng lên, cơ tứ đầu đùi tạo lực duỗi gối, còn cơ mông, đặc biệt là cơ mông lớn, tham gia duỗi khớp háng để đưa cơ thể trở về tư thế đứng.

Bên cạnh đó, nhóm cơ khép đùi hỗ trợ kiểm soát chuyển động của chân và ổn định khớp háng. Cơ gân kheo ở mặt sau đùi cũng tham gia phối hợp trong quá trình vận động. Các cơ vùng bụng và lưng giúp giữ thân người vững chắc, hạn chế mất thăng bằng khi thực hiện động tác.

Mức độ huy động từng nhóm cơ còn phụ thuộc vào cách thực hiện squat. Khi hạ người sâu hơn trong phạm vi có thể kiểm soát, biên độ chuyển động của khớp háng và khớp gối tăng lên, từ đó có thể làm thay đổi yêu cầu hoạt động của cơ đùi và cơ mông. Tư thế đặt chân, độ nghiêng thân người và khả năng kiểm soát kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến cách phân bố lực giữa các nhóm cơ.

Squat là bài tập sức mạnh tác động chủ yếu đến cơ tứ đầu đùi và cơ mông. Ảnh minh họa AI.

2. Những yếu tố quyết định kích thước cơ đùi

Tập squat thường xuyên không đồng nghĩa với việc đùi chắc chắn sẽ to lên. Kích thước cơ đùi thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là mức độ kích thích cơ qua tập luyện, chế độ dinh dưỡng, thời gian phục hồi và đặc điểm cơ thể của mỗi người.

- Khối lượng và cường độ tập luyện: Cơ đùi có xu hướng phát triển khi được tập với mức tải và khối lượng đủ lớn, đồng thời tăng dần theo khả năng thích nghi. Tập squat với tạ, tăng sức cản hoặc thực hiện nhiều hiệp với mức gắng sức cao có thể tạo kích thích phát triển cơ rõ hơn so với tập nhẹ. Tuy nhiên, số lần squat đơn thuần không quyết định mức độ tăng cơ; tổng khối lượng tập, mức độ gắng sức và khả năng phục hồi đều có vai trò.

- Chế độ dinh dưỡng:Protein cung cấp các acid amin cần thiết cho quá trình sửa chữa và xây dựng mô cơ sau tập luyện. Năng lượng ăn vào cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi thành phần cơ thể. Khi kết hợp tập sức mạnh với chế độ ăn đáp ứng đủ nhu cầu, cơ có điều kiện phát triển tốt hơn. Ngược lại, giảm mỡ cơ thể có thể khiến đùi trông gọn hơn, dù khối cơ không giảm tương ứng.

- Thời gian nghỉ ngơi và phục hồi: Cơ cần thời gian để phục hồi sau những buổi tập tạo nhiều áp lực. Tập luyện liên tục với cường độ cao nhưng thiếu nghỉ ngơi có thể làm giảm chất lượng buổi tập và khả năng thích nghi. Giấc ngủ đầy đủ cùng lịch tập phù hợp giúp hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển cơ.

- Đặc điểm cơ thể:Di truyền, giới tính, tuổi tác, nội tiết và khối lượng cơ sẵn có đều ảnh hưởng đến hình dáng đùi. Ngoài ra, lượng mỡ dưới da cũng góp phần quyết định chu vi đùi. Vì vậy, hai người cùng tập squat với chương trình tương tự vẫn có thể có kích thước và hình dáng đùi khác nhau.

Bên cạnh những thay đổi lâu dài, đùi đôi khi có cảm giác căng hoặc trông đầy đặn hơn ngay sau khi tập do lưu lượng máu đến cơ tăng. Đây thường là hiện tượng tạm thời, không đồng nghĩa với việc cơ đùi đã tăng kích thước rõ rệt.

Tập squat thường xuyên không có nghĩa đùi chắc chắn sẽ to lên. Kích thước cơ đùi có thể tăng khi bài tập tạo đủ kích thích phát triển cơ trong thời gian dài. Lựa chọn khối lượng tập phù hợp với mục tiêu, duy trì kỹ thuật đúng, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp người tập cải thiện sức mạnh chân mà không phải lo ngại về sự thay đổi vóc dáng.

3. Cách squat phù hợp với mục tiêu vóc dáng

Nếu mục tiêu là tăng sức mạnh chân mà không tập trung vào việc phát triển lớn cơ đùi, người tập không cần loại bỏ squat. Thay vào đó, nên điều chỉnh khối lượng và cường độ tập theo thể lực, đồng thời kết hợp vận động toàn thân.

-Chọn mức tập phù hợp: Người mới tập có thể bắt đầu bằng squat không tạ, chú trọng kỹ thuật và kiểm soát chuyển động. Khi đã quen, có thể tăng dần độ khó theo mục tiêu. Nếu không hướng đến tăng cơ tối đa, không nhất thiết phải liên tục tăng mức tạ hoặc tập đến kiệt sức.

- Bố trí thời gian phục hồi: Nên có thời gian nghỉ phù hợp giữa các buổi tập chân, tránh tăng khối lượng tập quá nhanh khi cơ thể chưa phục hồi. Tần suất tập cần được điều chỉnh theo tổng lượng vận động và khả năng đáp ứng của từng người.

- Kết hợp vận động toàn thân: Đi bộ, đạp xe và các bài tập sức mạnh cho những nhóm cơ khác giúp cải thiện thể lực tổng thể. Nếu muốn giảm mỡ đùi, cần kết hợp vận động đều đặn với chế độ ăn phù hợp. Squat không thể làm giảm mỡ riêng tại vùng đùi.

- Chú ý kỹ thuật và an toàn: Khi squat, cần giữ bàn chân vững trên sàn, kiểm soát hướng di chuyển của đầu gối và hạ người trong phạm vi có thể thực hiện thoải mái. Không nên tăng độ sâu hoặc mức tạ vượt quá khả năng kiểm soát. Người bị đau gối, đau hông hoặc có bệnh lý cơ xương khớp nên điều chỉnh bài tập phù hợp.

Động tác Squat thường.