Tập squat bao lâu thì vòng đùi bắt đầu to lên?

Squat là bài tập phổ biến giúp tăng cường sức mạnh phần thân dưới, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ mông và cơ đùi. Tuy nhiên, không phải ai tập squat cũng nhận thấy vòng đùi tăng lên sau cùng một khoảng thời gian. Kết quả phụ thuộc vào cách tập, cường độ vận động, chế độ dinh dưỡng, khả năng phục hồi và đặc điểm cơ thể mỗi người.

1. Squat giúp tăng kích thước cơ đùi thế nào?

Nội dung 1. Squat giúp tăng kích thước cơ đùi thế nào? 2. Sau bao lâu có thể nhận thấy cơ đùi phát triển? 3. Cách tập squat giúp đùi phát triển theo mục tiêu

Squat huy động nhiều nhóm cơ ở phần thân dưới, trong đó có cơ tứ đầu đùi, cơ mông và các nhóm cơ hỗ trợ ổn định hông, gối. Khi hạ người xuống rồi đứng lên, các cơ này phải tạo lực để kiểm soát và nâng cơ thể. Nếu thực hiện với mức độ thử thách phù hợp, squat có thể kích thích cơ bắp thích nghi, tăng sức mạnh và phát triển về kích thước.

Quá trình cơ tăng kích thước được gọi là phì đại cơ. Để quá trình này diễn ra, cơ bắp cần được kích thích đủ mức thông qua luyện tập, sau đó có thời gian phục hồi và được cung cấp đủ năng lượng, protein. Vì vậy, tập squat nhiều lần không đồng nghĩa cơ đùi sẽ phát triển nhanh hơn. Nếu bài tập quá nhẹ so với khả năng hoặc không có sự điều chỉnh về khối lượng tập theo thời gian, mức độ kích thích cơ có thể chưa đủ để tạo ra thay đổi rõ rệt.

Mức độ phát triển cơ đùi còn phụ thuộc vào cách tập. Squat với trọng lượng cơ thể có thể phù hợp với người mới bắt đầu, giúp làm quen với động tác và cải thiện sức mạnh. Khi đã kiểm soát tốt kỹ thuật, người tập có thể tăng dần số lần lặp, số hiệp hoặc mức tạ tùy theo mục tiêu và thể lực. Việc tăng tải cần thực hiện từ từ, tránh cố nâng nặng khi chưa làm chủ động tác.

Cũng cần phân biệt tăng kích thước cơ với tăng số đo vòng đùi. Vòng đùi có thể thay đổi do khối cơ, lượng mỡ dưới da hoặc tình trạng giữ nước. Do đó, số đo tăng không có nghĩa toàn bộ phần tăng thêm là cơ bắp; ngược lại, số đo chưa thay đổi rõ rệt cũng không đồng nghĩa việc tập luyện không có hiệu quả.

Tập squat thường xuyên có thể giúp cơ đùi phát triển. Ảnh: AI.

2. Sau bao lâu có thể nhận thấy cơ đùi phát triển?

Trong những tuần đầu tập squat, nhiều người nhận thấy mình thực hiện động tác dễ dàng hơn, giữ thăng bằng tốt hơn hoặc có thể hoàn thành nhiều lần lặp hơn. Đây thường là những biểu hiện của sự thích nghi thần kinh và cải thiện khả năng phối hợp vận động. Thay đổi về sức mạnh có thể xuất hiện trước khi kích thước cơ tăng rõ rệt.

Nếu duy trì tập luyện đều đặn, có mức độ thử thách phù hợp và bảo đảm phục hồi, người tập có thể bắt đầu nhận thấy cơ đùi phát triển sau vài tuần. Khoảng 6-8 tuần có thể là mốc tham khảo để đánh giá những thay đổi ban đầu, nhưng không phải ai cũng đạt kết quả trong thời gian này. Một số người cần nhiều thời gian hơn mới nhận thấy sự khác biệt về hình dáng hoặc số đo vòng đùi.

Tốc độ phát triển cơ phụ thuộc vào kinh nghiệm tập luyện, cường độ và khối lượng vận động, chế độ ăn, giấc ngủ cũng như đặc điểm cơ thể. Người mới tập có thể tiến bộ nhanh trong giai đoạn đầu, nhưng mức độ tăng cơ không giống nhau ở tất cả mọi người. Người đã tập lâu có thể cần điều chỉnh chương trình để tiếp tục tạo kích thích phù hợp.

Dinh dưỡng và nghỉ ngơi cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Cơ thể cần đủ năng lượng và protein để phục hồi, duy trì và xây dựng mô cơ. Nếu ăn uống thiếu hụt kéo dài, ngủ không đủ hoặc tập luyện quá dày khiến cơ chưa kịp phục hồi, quá trình phát triển cơ có thể bị hạn chế. Ngược lại, ăn dư thừa năng lượng trong thời gian dài có thể làm tăng lượng mỡ, khiến vòng đùi lớn hơn nhưng không nhất thiết do cơ phát triển.

Để theo dõi tiến triển, không nên chỉ dựa vào cảm giác hoặc đo vòng đùi liên tục. Người tập có thể đo định kỳ vài tuần một lần, tại cùng vị trí trên đùi và trong điều kiện tương tự. Đồng thời, hãy ghi lại số lần lặp, mức tạ và khả năng thực hiện động tác. Những thông tin này giúp đánh giá kết quả khách quan hơn.

3. Cách tập squat giúp đùi phát triển theo mục tiêu

Nếu muốn tăng cơ đùi, người tập cần kết hợp kỹ thuật đúng, khối lượng tập phù hợp và sự tiến triển theo thời gian.

Theo đó, người tập nên duy trì:

- Duy trì lịch tập đều đặn: Có thể bắt đầu với 2–3 buổi tập sức mạnh mỗi tuần tùy thể lực và kinh nghiệm; bố trí thời gian nghỉ phù hợp để cơ phục hồi giữa các buổi.

- Tăng dần độ khó: Người mới có thể bắt đầu bằng squat với trọng lượng cơ thể. Khi đã thực hiện đúng kỹ thuật, có thể tăng dần số lần lặp, số hiệp hoặc mức tạ; không nên tăng tải đột ngột hay cố tập khi động tác đã mất kiểm soát.

- Chú ý kỹ thuật: Giữ bàn chân vững, thân người ổn định và đầu gối di chuyển theo hướng phù hợp với mũi chân; hạ người trong phạm vi có thể kiểm soát, không cố thực hiện động tác quá sâu nếu gây đau hoặc mất tư thế.

- Bảo đảm dinh dưỡng và giấc ngủ: Ăn đa dạng thực phẩm, cung cấp đủ protein và ngủ đủ giấc để hỗ trợ quá trình phục hồi, phát triển cơ.

- Điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể: Theo dõi sức mạnh, khả năng vận động và số đo theo thời gian để điều chỉnh chương trình. Nếu xuất hiện đau khớp gối, đau hông hoặc đau kéo dài khi tập, cần dừng động tác gây đau và xem xét lại kỹ thuật, mức tải.

Nếu mục tiêu là tăng sức mạnh nhưng không muốn vòng đùi tăng quá nhiều, người tập vẫn có thể duy trì squat với khối lượng phù hợp, kết hợp các hoạt động như đi bộ hoặc đạp xe. Tuy nhiên, không thể chủ động giảm mỡ riêng ở đùi chỉ bằng một bài tập. Kích thước vòng đùi còn phụ thuộc vào lượng mỡ dưới da, khối cơ và đặc điểm di truyền.