Tấp nập thi công đại lộ 8 làn xe xuyên rừng cao su kết nối sân bay Long Thành

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 11, trên công trường dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT769, nhiều mũi thi công đang được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình kết nối sân bay Long Thành.

Tại khu vực giữa rừng cao su, không khí thi công diễn ra sôi động với sự hoạt động liên tục của nhiều phương tiện cơ giới. Xe ben, máy múc được huy động để thực hiện các hạng mục san ủi, tạo mặt bằng và đắp nền đường.

Theo ghi nhận, địa hình khu vực rừng cao su chủ yếu là đất mịn, không có đá nên công tác san ủi mặt bằng tương đối thuận lợi.

Đáng chú ý, đoạn nắn tuyến dài khoảng 6km, được xây dựng mới xuyên qua rừng cao su thẳng tắp thuộc xã Bình An và phường Long Thành, đang dần thành hình. Đây là đoạn tuyến được thiết kế với quy mô 8 làn xe.

Đoạn đường mới bắt đầu từ khu vực nghĩa trang xã Bình An, kéo dài đến khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành.

Do được Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao mặt bằng từ sớm, sau hơn 3 tháng kể từ thời điểm khởi công, đoạn nắn tuyến dài 6km đã cơ bản hoàn thành công tác san ủi và đắp đất nền. Hình hài tuyến đường 8 làn xe giữa những hàng cao su xanh ngát có thể quan sát rõ từ trên cao.

Trong khi đó, tại khu vực dự án đi qua phường Dầu Giây, các nhà thầu đang triển khai tập kết vật liệu, huy động máy móc, phương tiện phục vụ thi công. Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn lại cũng đang được tiếp tục thực hiện.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 hiện đang được triển khai với 6 mũi thi công. Các nhà thầu tập trung thực hiện những hạng mục như dọn dẹp mặt bằng, cào bóc lớp đất hữu cơ, đắp nền K95 với chiều dài khoảng 1km, đắp nền K98, thi công hệ thống thoát nước và triển khai cọc thử cầu vượt đường sắt tại đoạn Km0+600 đến Km1+600.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã được bàn giao khoảng 82ha trên tổng diện tích hơn 135ha, đạt tỷ lệ khoảng 60%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai kiến nghị các xã, phường có dự án đi qua sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng, đặc biệt tại những vị trí ưu tiên để bảo đảm điều kiện triển khai thi công.

Trong đó, đoạn từ Km4+000 đến Km4+700 thuộc phường Dầu Giây cần sớm được bàn giao để phục vụ điều phối đất đắp nền đường từ các vị trí nền đào sang nền đắp. Đoạn từ Km16+300 đến Km16+700 thuộc xã Bình An cần mặt bằng để triển khai thi công cầu An Viễn.

Ngoài ra, mặt bằng khu vực mở rộng cầu Quán Thủ trên Quốc lộ 51, thuộc phường Long Thành, cũng cần sớm được bàn giao để thi công công trình. Các vị trí đầu tuyến tại phường Dầu Giây, giữa tuyến thuộc xã Bình An và cuối tuyến giao Quốc lộ 51 tại phường Long Thành cũng nằm trong danh sách các khu vực cần ưu tiên giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769 có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại ngã tư Dầu Giây, phường Dầu Giây và điểm cuối giao Quốc lộ 51 tại ngã tư Lộc An, phường Long Thành. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.796 tỷ đồng, khởi công tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2028.

Cùng với dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 và dự án đầu tư xây dựng đường 770B, dự án ĐT.769 là một trong 3 công trình giao thông trọng điểm được TP Đồng Nai đồng loạt khởi công, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối sân bay Long Thành với các khu vực lân cận.