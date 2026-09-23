Tấp nập 'Chợ Trung thu truyền thống 2026' ở phố Hàng Mã
Càng gần Tết Trung thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) càng trở nên đông đúc, rộn ràng với sắc màu rực rỡ đèn lồng, đầu lân, đồ trang trí và dòng người vui chơi, mua sắm.
Với chủ đề “Tôn vinh, gìn giữ và lan tỏa giá trị Trung thu truyền thống”, Chợ Trung thu truyền thống 2026 do UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức, diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 25/9 (tức ngày mùng 1 đến 15/8 âm lịch) tại phố Hàng Mã.
Do chính hội rơi vào ngày trong tuần (thứ Sáu) nên những ngày cuối tuần và buổi tối, rất đông người dân, gia đình đưa con nhỏ đến đây vui chơi Trung thu sớm.
Những gian hàng bán đồ chơi, đồ trang trí Trung thu truyền thống luôn là điểm thu hút du khách. Đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ, đầu lân, đồ chơi dân gian… được bày bán đa dạng, nhiều mẫu mã bắt mắt tạo nên không gian rực rỡ giữa lòng phố cổ.
Đưa các con đến vui chơi tại đây, chị Phạm Thanh Hiền đến từ Lê Văn Lương (Hà Nội) vui vẻ cho biết, chị mong các con có thể cảm nhận không khí lễ hội và những giá trị truyền thống của Tết Trung thu.
Không chỉ thu hút người dân trong nước, con phố chỉ dài 400m rực rỡ sắc màu cũng để ấn tượng đặc biệt với du khách nước ngoài.
Lần đầu tiên đến với Hà Nội, ông Mark (du khách người Anh) tỏ ra thích thú trước không khí nhộn nhịp và những món đồ truyền thống Việt Nam.
“Tôi rất vui. Ban đầu, khi ngang qua đây tôi thấy rất đông và náo nhiệt, tò mò nên tôi ghé vào rồi bị cuốn đi lúc nào không biết. Tôi rất thích ngắm những món đồ chơi truyền thống và các sản phẩm trang trí nhiều màu sắc. Đây là một trải nghiệm rất đặc biệt với tôi”, ông Mark chia sẻ.
Các hoạt động vui hội Trung thu tại khu phố cổ Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày 25/9. Trong những ngày tới, phố Hàng Mã dự kiến là một trong những điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua sắm, tham quan và trải nghiệm.
Càng về đêm, dòng người đổ về phố hàng Mã càng đông.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tap-nap-cho-trung-thu-truyen-thong-2026-o-pho-hang-ma-post793622.html