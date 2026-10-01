Tập luyện trước phẫu thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, nghiên cứu đăng trên British Journal of Anaesthesia đã tổng hợp 42 nghiên cứu với 5.005 người trưởng thành, so sánh các chương trình tập aerobic trước phẫu thuật có giám sát hoặc không giám sát với chăm sóc thông thường.

Kết quả cho thấy tập luyện trước phẫu thuật giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, dù quãng đường đi được trong bài kiểm tra 6 phút chỉ tăng trung bình khoảng 0,5 mét. Với những người tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, khả năng hấp thụ oxy khi vận động - chỉ số phản ánh sức khỏe tim và phổi - cũng được cải thiện.

Đáng chú ý, những người tham gia chương trình tập luyện có giám sát có nguy cơ gặp biến chứng sau phẫu thuật thấp hơn khoảng 40% so với nhóm được chăm sóc thông thường. Với các chương trình tập cường độ cao, nguy cơ này giảm khoảng 47%.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng chưa thể kết luận việc tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia trực tiếp giúp giảm biến chứng. Nguyên nhân là chưa có nghiên cứu nào so sánh trực tiếp giữa hai hình thức tập có và không có giám sát, trong khi những người tập có giám sát thường được tập với cường độ cao hơn. Do đó, cần thêm nghiên cứu để xác định yếu tố nào thực sự mang lại lợi ích.

Các nhà khoa học cho rằng những người chuẩn bị phẫu thuật có thể trao đổi với bác sĩ về khả năng tham gia chương trình tiền phục hồi và lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuẩn bị thể lực trước phẫu thuật có thể là một hướng hỗ trợ nhằm nâng cao thể trạng và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ.