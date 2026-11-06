Táp-lô hết chỗ, Mercedes-Benz đưa màn hình lên cửa kính

Mercedes chưa bao giờ giấu giếm tình yêu của mình dành cho màn hình lớn. Cựu Giám đốc thiết kế Gorden Wagener của hãng từng công khai chê trách hai đối thủ đồng hương là BMW và Audi vì làm màn hình chưa đủ lớn so với nhu cầu của xe hơi hiện đại.

Mới đây, các kỹ sư của hãng xe ngôi sao ba cánh đã giới thiệu thêm hai công nghệ mới đang được phát triển gồm Intelligent Display in Glass (Màn hình thông minh trong kính) và Holographic Display (Màn hình chiếu không gian ba chiều), đưa màn hình lên hệ thống kính xe.

Mercedes-Benz thử nghiệm tích hợp màn hình hiển thị thông tin lên cửa kính bên hông xe. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Với công nghệ Intelligent Display in Glass, Mercedes-Benz ép trực tiếp các phần tử đèn LED vào giữa lớp kính nhiều lớp của xe. Nhà sản xuất cho biết khi không hiển thị nội dung, hệ thống đèn này gần như vô hình và không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người ngồi bên trong. Hãng đang thử nghiệm hai giải pháp riêng biệt dựa trên kích thước và mục đích sử dụng.

Cụ thể, công nghệ Mini-LED được ứng dụng cho các khu vực hiển thị diện tích lớn trên kính chắn gió phía sau. Thay vì chỉ báo hiệu giảm tốc đơn thuần như đèn phanh truyền thống, mặt kính hậu có thể phát sáng các biểu tượng cảnh báo cụ thể cho phương tiện đi sau như phía trước có tai nạn, có người đi bộ băng qua đường, thông tin giao thông hoặc phát dòng chữ “KEEP DISTANCE” (Giữ khoảng cách) khi phát hiện xe phía sau bám đuôi quá sát.

Kính hậu có thể phát sáng biểu tượng cảnh báo nguy hiểm hoặc nhắc nhở xe phía sau giữ khoảng cách. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Trong khi đó, công nghệ Micro-LED có độ phân giải cao hơn được bố trí ở những góc nhỏ trên cửa kính sườn xe để hiển thị đồ họa chuyển động. Khi người dùng tiến lại gần hoặc rời khỏi xe, mặt kính bên hông có thể hiện thông báo về dung lượng pin đang sạc hoặc phát lời chào tạm biệt “Goodbye”.

Công nghệ thứ hai được Mercedes-Benz giới thiệu là hệ thống hiển thị hình ảnh ba chiều trên kính chắn gió (Holographic Display). Thay vì lắp đặt màn hình vật lý hay hệ thống hiển thị kính lái (HUD) thông thường, các kỹ sư đặt một máy chiếu bên trong bảng táp-lô để phóng hình ảnh lên lớp màng phim trong suốt đặc biệt được ép sẵn vào kính lái.

Lớp màng này chứa các phần tử quang học ba chiều có khả năng phản xạ ánh sáng chọn lọc, giúp hình ảnh giữ được độ sắc nét và đầy đủ màu sắc ngay cả dưới trời nắng gắt. Hệ thống này có khả năng phân tách góc nhìn giúp nội dung chỉ hiển thị ở những góc quan sát nhất định và biến mất hoàn toàn khi không sử dụng. Nhờ đó, hành khách ngồi ghế phụ có thể xem phim hoặc gọi video trực tiếp trên mặt kính chắn gió, trong khi tài xế ở bên cạnh chỉ nhìn thấy thông tin dẫn đường mà không bị phân tâm.

Công nghệ chiếu Holographic biến kính chắn gió thành màn hình giải trí sắc nét cho hành khách mà không làm xao nhãng người lái. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Ý tưởng biến kính xe thành màn hình của Mercedes-Benz cũng đặt ra bài toán lớn về chi phí sửa chữa. Việc thay thế một tấm kính sườn hay kính chắn gió nguyên bản trên xe sang vốn đã đắt đỏ, nếu tích hợp thêm các tấm nền Mini-LED, Micro-LED và màng quang học bên trong, một vết nứt nhỏ do đá văng hoặc va chạm nhẹ cũng có thể khiến chủ xe tiêu tốn khoản tiền lớn để thay mới toàn bộ cụm linh kiện điện tử đi kèm.