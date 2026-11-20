Ngày 20/11, VKSND khu vực 4, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Quang Tuyến (SN 1978, trú tại thôn 11, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Phan Quang Tuyến tại cơ quan Công an. Ảnh: CAPT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ hoạt động thu mua phế liệu sắt, Phan Quang Tuyến đã thu gom mạt sắt đưa về sàng lọc, tách lấy mạt nhôm có giá trị. Phần còn lại là tạp chất, chất thải sau quá trình sơ chế không được xử lý theo quy định mà được gom lại, vận chuyển đến tập kết tại một khu đất trống.

Đáng chú ý, đối tượng dự định chờ thời điểm chủ đất thực hiện san lấp mặt bằng để đưa toàn bộ số chất thải này xuống lấp nền, qua đó tìm cách xử lý lượng chất thải tồn đọng mà không phải tốn chi phí xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Tuyến khai nhận: Toàn bộ xỉ nhôm được Tuyến thu gom từ nhà máy nhôm Việt Pháp, ở khu công nghiệp Trung Hà, rồi giao cho người quen ở Hưng Yên để lọc lấy mạt nhôm, sau đó thu về chất thải. Chờ khu công nghiệp Trung Hà mở rộng giai đoạn 2 thì Tuyến sẽ sử dụng chất thải đó để làm vật liệu san lấp. Hiện, toàn bộ chất thải được Tuyến tập kết ở khu đất trống của trang trại gia đình.

Số chất thải được tập kết, chờ đưa đi san lấp trái phép. Ảnh: CAPT.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2025 đến nay, số lượng chất thải công nghiệp được đối tượng thu gom, tập kết đã lên tới trên 300 tấn, chờ đưa đi xử lý bằng hình thức san lấp trái phép.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Quang Tuyến về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.

Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.