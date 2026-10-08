Tập huấn xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị tập trung cung cấp những kiến thức thiết thực về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cao nhận thức về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường sống ngày càng văn minh, đồng thời giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, con người và việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển đất nước. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, thông qua lớp tuyên truyền, các đại biểu và bà con không chỉ được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, tiêu chí xây dựng nông thôn mới mà còn cùng trao đổi, xác định những việc cụ thể có thể thực hiện trong đời sống và sản xuất.

Đó là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng; giữ gìn bản sắc văn hóa gắn với du lịch; bảo vệ môi trường; học nghề; chủ động ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Tài chính, trao đổi chuyên đề Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Dung

Tại hội nghị, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, đại diện các mô hình phát triển kinh tế, mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mỹ Đức được tập huấn chuyên đề Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Chuyên đề do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Tài chính, trao đổi, chia sẻ, giúp các đại biểu có thêm kiến thức và góc nhìn từ thực tiễn để triển khai phù hợp tại cơ sở.

Đồng bào dân tộc thiểu số giao lưu tại chương trình. Ảnh: Lê Dung

Tham gia hội nghị, bà Nguyễn Thị Mịch, người dân tộc Mường, thôn Phú Cốc, cho biết buổi tuyên truyền đã cung cấp cho bà con nhiều thông tin thiết thực, giúp nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó người dân có thêm kiến thức để chủ động tham gia các phong trào tại địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Người dân tộc thiểu số ứng dụng chuyển đổi số tại hội nghị. Ảnh: Lê Dung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức Dương Văn Học mong muốn sau hội nghị, mỗi người tham gia sẽ trở thành một “tuyên truyền viên”, chia sẻ điều đã được nghe tới gia đình, hàng xóm và bà con trong thôn; cùng nhau giữ gìn những nét văn hóa đẹp của dân tộc.

Qua hội nghị, những chủ trương về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa được cụ thể hóa gần hơn với đời sống người dân; góp phần phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.