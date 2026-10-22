Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm theo Kết luận số 107 ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn phương pháp rà soát chức năng, nhiệm vụ; phân tích khối lượng, sản phẩm và thời gian thực hiện công việc; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực; xác định nhu cầu nhân lực và đối chiếu với nguồn nhân lực hiện có.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Việc rà soát được triển khai thống nhất theo quy trình 8 bước, sử dụng 9 biểu nghiệp vụ. Các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm số liệu có căn cứ, chính xác, tránh trùng lặp, phản ánh sát yêu cầu nhiệm vụ và những thay đổi do phân cấp, chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa.

Đại biểu các sở, ngành tham gia tập huấn tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đại biểu các sở, ngành tham gia tập huấn tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031, gắn với nhiệm vụ, khối lượng công việc, điều kiện thực hiện và khả năng bố trí, cơ cấu lại đội ngũ. Việc xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế phải dựa trên dữ liệu, yêu cầu thực tiễn, không áp dụng máy móc một tỷ lệ tăng, giảm cố định.

Tại Nghệ An, Tỉnh ủy thành lập Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm tổ trưởng, nhằm chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát, chuẩn hóa, xác nhận số liệu; xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với số người hiện có, đồng thời, nghiên cứu khả năng bố trí lại, điều chuyển và cơ cấu đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, việc xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027- 2031 phải hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Đây là cơ sở để xây dựng phương án giao biên chế sát thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị./.