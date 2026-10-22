Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Hội nghị được kết nối đến 3.213 điểm cầu, với hơn 55 nghìn đại biểu tham dự. Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Hội nghị được nghe báo cáo tình hình triển khai và những nội dung trọng tâm tại các văn bản kết luận, chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị và các quan điểm, nguyên tắc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hiện 8 bước rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trao đổi, chia sẻ về quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của ngành tòa án.

Hội nghị cũng được nghe thông tin kết quả triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực của thành phố Hà Nội; kinh nghiệm bước đầu triển khai rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được kết nối đến 3.213 điểm cầu với hơn 55 nghìn đại biểu tham dự. Ảnh: TRỌNG HUY

Bộ Nội vụ chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế.

Ngoài ra, các đại biểu nghe chia sẻ về tình hình triển khai kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm của phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh; khái quát về tình hình triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm của Đảng ủy Quốc hội; kinh nghiệm triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng; trao đổi, chia sẻ về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của các cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa.