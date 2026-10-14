Tập huấn xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng tại Học viện Hải quân

Ngày 14 và 15-10, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu khai mạc tập huấn xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chất lượng chương trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân.

Tham gia tập huấn, hơn 200 cán bộ, giảng viên của học viện được bồi dưỡng, trang bị các kiến thức tổng quan về: Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học hiện nay; các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học và sau đại học; quy trình tự đánh giá, kỹ thuật và nghiệp vụ triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; phân tích các tiêu chí, thu thập minh chứng, xử lý số liệu, mã hóa hồ sơ, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá; hướng dẫn và thực hành làm bài tập (xây dựng đề cương, viết báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học...).

Cán bộ tham gia tập huấn các nội dung chuyên đề.

Lớp tập huấn là dịp quan trọng để trang bị cho cán bộ, giảng viên phương pháp tiếp cận, thống nhất cách hiểu và cách làm, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai nhiệm vụ tại Học viện Hải quân một cách bài bản, đồng bộ và hiệu quả. Các chuyên đề giúp học viên nắm tổng quan khung bảo đảm chất lượng, những điểm mới trong tiêu chuẩn, tiêu chí; phương pháp phân tích nội hàm tiêu chí, xác định và mã hóa minh chứng; quy trình tự đánh giá, kỹ thuật viết báo cáo; đồng thời thực hành, trao đổi và giải đáp các vấn đề nghiệp vụ.