Tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tham gia tập huấn có 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Các học viên được giới thiệu tổng quan về sự phát triển của AI; vai trò hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong công việc hàng ngày. Đồng thời, hướng dẫn cài đặt, đăng nhập, làm quen với giao diện và các thiết lập về quyền riêng tư trên ChatGPT, Gemini; thực hành xây dựng Prompt và soạn thảo văn bản trên ChatGPT; sử dụng AI hỗ trợ xây dựng báo cáo, kế hoạch và lập biểu mẫu...

Giảng viên truyền đạt các kiến thức ứng dụng AI trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

... hướng dẫn học viên cách ứng dụng AI vào công việc.

Thông qua buổi tập huấn nhằm chuẩn hóa kỹ năng khai thác các công cụ trí tuệ nhân tạo như: ChatGPT, Gemini và nền tảng Trợ lý AI chuyên biệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo và xử lý văn bản hành chính. Đồng thời, trang bị kỹ năng khai thác AI để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở KH&CN nhấn mạnh: “Hiện nay, các công cụ AI như ChatGPT, Gemini đang trở thành trợ lý số, hỗ trợ cán bộ tóm tắt văn bản, phân tích số liệu, xây dựng kế hoạch và soạn thảo văn bản. Đồng chí đề nghị các học viên chủ động, tích cực, gắn nội dung học tập với những công việc, khó khăn thực tế tại cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thực hành và tìm giải pháp. Đồng thời, cần xác định rõ AI là công cụ hỗ trợ, con người là chủ thể chịu trách nhiệm; bảo đảm kỷ luật hành chính, an toàn thông tin, không đưa dữ liệu mật, dữ liệu cá nhân và thông tin nội bộ chưa được phép lên các nền tảng mở.

Kết thúc khóa học, học viên thực hiện bài kiểm tra thực hành và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.