Tập huấn về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày các học viên được tập huấn các chuyên đề: Hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Vai trò của cán bộ cơ sở, Mặt trận, đoàn thể, người có uy tín và cộng đồng dân cư trong tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh. Một số nội dung trọng tâm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Hướng dẫn một số nội dung về thiết chế văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong triển khai thực hiện tiêu chí 5.1 “về phát triển văn hóa” trong xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030. Hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về công tác gia đình. Tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Hướng dẫn xây dựng và vận hành mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn nhận diện các hình thức bạo lực gia đình phổ biến tại địa phương. Kỹ năng nhận diện, phát hiện, lên tiếng khi bị bạo lực gia đình hoặc chứng kiến hành vi bạo lực gia đình; quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình; tư vấn, hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình. Thảo luận, trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác gia đình và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở của xã, phường.

Thông qua tập huấn giúp các học viên hiểu rõ về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình để hướng dẫn, tổ chức, tạo điều kiện cho người dân có thể tham gia vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hướng con người đến các giá trị chân, thiện, mỹ; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng gia đình văn minh, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.