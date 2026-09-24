Tập huấn về triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch

Chiều 24-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo về triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch dành cho doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý nhà nước. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Quốc Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách du lịch tại các địa phương, cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Hệ sinh thái du lịch thông minh; phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và cơ chế liên thông, chia sẻ dữ liệu. Các đại biểu cũng được hướng dẫn ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động của doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và cơ quan quản lý nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các đại biểu được thực hành trên các nền tảng số theo từng nhóm đối tượng; được hướng dẫn đăng ký, quản lý thông tin trên Trang vàng du lịch Việt Nam, ứng dụng Quản trị và Kinh doanh du lịch, quản lý buồng phòng và thực hiện thủ tục cho khách bằng mã QR. Các báo cáo viên, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hành.

Hội nghị góp phần hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương từng bước ứng dụng công nghệ số phù hợp với hoạt động thực tế; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ du khách trên môi trường số.