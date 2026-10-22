Tập huấn về thành lập, quản lý, vận hành Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày 22-10, Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn về thành lập, quản lý và vận hành Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) năm 2026.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 127 học viên là đại diện trạm y tế, phòng văn hóa - xã hội, hội người cao tuổi các xã, phường và ban chủ nhiệm của 15 CLB LTHTGN được thành lập trong năm 2026. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến cơ sở pháp lý, giới thiệu mô hình CLB LTHTGN; hướng dẫn quy trình, thẩm quyền, thủ tục thành lập CLB và tổ chức lễ ra mắt; quy trình tổ chức một buổi sinh hoạt CLB.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn một số trò chơi, bài hát phục vụ sinh hoạt; cách tổ chức các nhóm tình nguyện viên, đội văn nghệ, thể dục thể thao; triển khai hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc tại nhà, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra, lớp tập huấn còn cung cấp kiến thức, kỹ năng về công tác truyền thông, vận động nguồn lực thông qua “Sổ tấm lòng vàng”; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách liên quan và quản lý, sử dụng quỹ CLB…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tổ chức, quản lý và vận hành hiệu quả các CLB LTHTGN, góp phần phát huy vai trò người cao tuổi, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ và nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi tại cộng đồng.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tặng thiết bị cho các câu lạc bộ.

Dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh trao tặng 30 máy đo huyết áp, 15 máy đo đường huyết và 15 cân sức khỏe điện tử cho 15 CLB LTHTGN, góp phần hỗ trợ các câu lạc bộ thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.