Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm bán trú trong trường học

Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thơ trao đổi với học viên tại buổi tập huấn.

Báo cáo viên Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã cập nhật và trao đổi nhiều nội dung thiết thực liên quan đến công tác đảm bảo VSATTP trong trường học; từ việc lựa chọn, tiếp nhận và bảo quản thực phẩm, thực hiện vệ sinh trong quá trình chế biến đến phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú. Với phương pháp truyền đạt sinh động, dễ hiểu và những tình huống thực tế, buổi tập huấn giúp đội ngũ quản sinh, cấp dưỡng nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức và kỹ năng, từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo mỗi bữa ăn của học sinh luôn an toàn, đầy đủ dinh dưỡng và chất lượng. Đặc biệt, sau phần tập huấn, các học viên đã thực hiện bài đánh giá kiến thức nhằm củng cố nội dung đã được tiếp thu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác VSATTP.