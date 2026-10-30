Tập huấn về quản lý, buôn bán, sử dụng thuốc thú y cho 70 học viên khu vực phía nam Khánh Hòa

Ngày 30-10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn về quản lý, buôn bán và sử dụng thuốc thú y cho 70 học viên là đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, buôn bán thuốc thú y, hành nghề thú y và cán bộ phụ trách công tác thú y cấp xã thuộc khu vực phía nam tỉnh.

Các học viên tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được phổ biến, cập nhật và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, buôn bán và sử dụng thuốc thú y, gồm: Luật số 146/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Thông tư số 18, ngày 29-11-2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Đồng thời, học viên được hướng dẫn thực hiện quản lý, buôn bán, sử dụng thuốc thú y an toàn, hiệu quả; phòng, chống kháng kháng sinh. Hội nghị cũng trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội nghị tập huấn giúp các học viên nắm được các quy định của pháp luật về buôn bán, sử dụng thuốc thú y; trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y; các thủ tục hành chính trong hành nghề thú y, buôn bán thuốc thú y và các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính trong điều kiện buôn bán thuốc thú y. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong khám, điều trị bệnh động vật, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến kinh tế, môi trường và xã hội.