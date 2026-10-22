Tập huấn về nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc lá cho 64 cán bộ y tế các xã, phường

Ngày 22-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa phối hợp với Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn về nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc lá và kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026 cho 64 cán bộ y tế ở các xã, phường.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu tổng quan về cuộc điều tra; hướng dẫn sử dụng phần mềm REDCap (bộ công cụ khảo sát PGATS 2026); thực hành phỏng vấn bằng phần mềm. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn theo phiếu điều tra, phỏng vấn sâu, quan sát, thảo luận nhóm; phương pháp điều tra thực địa, xây dựng kế hoạch điều tra, giám sát thực địa, quản lý và xử lý số liệu…

Quang cảnh buổi tập huấn.

Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và thống nhất quy trình thực hiện, góp phần bảo đảm chất lượng thu thập, quản lý và xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và thực trạng triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh, qua đó hỗ trợ xây dựng các giải pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp trong thời gian tới.