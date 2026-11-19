Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: HẠ AN)

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ.

Những năm qua, Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từng bước xây dựng hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên.

Việc Quốc hội thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp ở Việt Nam.

Luật đã thiết lập khuôn khổ pháp lý chuyên biệt đối với người chưa thành niên, đề cao nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên; tăng cường áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng, chú trọng giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, đạo luật cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động tố tụng và xét xử các vụ án có người chưa thành niên tham gia.

Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả Luật Tư pháp người chưa thành niên, đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án không chỉ cần nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên biệt.

Trong đó, quan trọng là khả năng nhận diện đặc điểm tâm sinh lý, kỹ năng giao tiếp với người chưa thành niên, điều hành phiên tòa thân thiện và đưa ra các quyết định tư pháp phù hợp với hoàn cảnh của từng trường hợp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, chương trình tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án, góp phần đưa các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên vào thực tiễn xét xử.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên; những quy định trọng tâm của Luật; kỹ năng giao tiếp và xây dựng môi trường Tòa án thân thiện; áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; thủ tục tố tụng; nguyên tắc quyết định hình phạt và kỹ năng viết bản án đối với người chưa thành niên.

Tại chương trình, các chuyên gia Canada và Việt Nam đã trình bày nhiều tham luận chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong thực thi Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Đáng chú ý là các nội dung: Tác động của nghịch cảnh, sự phát triển tâm sinh lý và hành vi vi phạm pháp luật-hướng tiếp cận, tư duy và ra quyết định dựa trên kiến thức về sự phát triển và sang chấn tâm lý của trẻ vị thành niên; những nội dung trọng tâm của Luật Tư pháp người chưa thành niên năm 2024; từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng-bài học kinh nghiệm từ Canada; thực tiễn tốt trong giao tiếp với người chưa thành niên theo cách tiếp cận của Việt Nam và Canada...

Bên cạnh các phiên trình bày, chương trình còn tổ chức thảo luận nhóm, tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, phân tích tình huống thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về tư pháp người chưa thành niên.