Tập huấn về hiến máu tình nguyện cho gần 50 cán bộ, tình nguyện viên phường Cam Ranh

Ngày 27-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) phường Cam Ranh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ HMTN năm 2026 cho gần 50 cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn phường.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức về tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp; những kiến thức cơ bản về máu và HMTN, gồm: Thành phần máu, quá trình tạo máu, lượng máu trong cơ thể, các nhóm máu và nhu cầu truyền máu trong cấp cứu, điều trị. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn về lợi ích của HMTN, những lưu ý khi tham gia hiến máu; đặc điểm tâm lý của người hiến máu trước và sau khi hiến, nhất là người hiến máu lần đầu; cách chăm sóc sức khỏe trước và sau hiến máu.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn cũng cung cấp các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia HMTN và thông tin về chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng miền non nước” năm 2026.