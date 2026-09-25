Tập huấn về đạo đức công vụ cho 80 cán bộ, công chức

Đảng ủy xã Muổi Nọi tổ chức Hội nghị tập huấn về đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức.

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt và nghiên cứu 6 nội dung trọng tâm, về: Kiến thức cơ bản về đạo đức công vụ; các chuẩn mực đạo đức trong thực thi công vụ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phục vụ nhân dân; kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và phối hợp công tác; phòng ngừa vi phạm trong thực thi công vụ. Đồng thời, các cán bộ, công chức được thực hành các kỹ năng thực tế trong giao tiếp, ứng xử, tiếp công dân, giải quyết công việc, phối hợp thực hiện nhiệm vụ và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở.

Chuyên gia giáo dục kỹ năng cho cán bộ, công chức xã thực hành thực tế trong giao tiếp, ứng xử.

Chương trình kết hợp chặt chẽ giữa truyền đạt chuyên đề với trao đổi, thảo luận, lấy các tình huống thực tiễn làm trọng tâm để cán bộ, công chức dễ tiếp thu, liên hệ và vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày. Qua đó, giúp cán bộ, công chức chủ động “tự soi, tự sửa”, khắc phục những hạn chế trong lề lối làm việc, xây dựng tác phong kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp và gần gũi với nhân dân./.