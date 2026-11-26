Chiều 26-11, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến gần 470 điểm cầu. Ông Nguyễn Thắng Lợi - Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có lãnh đạo Sở Tư pháp; Thi hành án dân sự tỉnh; cán bộ, công chức các sở, ngành, UBND cấp xã và các bộ phận liên quan đến công tác tham mưu tổ chức, theo dõi thi hành án hành chính.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết, những năm qua, nhiều bản án, quyết định hành chính của tòa án đã được UBND, chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc tổ chức thi hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, công tác này còn gặp khó khăn, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vẫn còn trường hợp chậm thi hành án, vi phạm pháp luật trong tổ chức thi hành án hành chính.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự tổ chức một hội nghị có quy mô rất lớn; nội dung tập huấn thiết thực, được đúc rút qua công tác kiểm sát của viện kiểm sát, kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành. Thông qua đó, các đại biểu được truyền đạt những kỹ năng, trách nhiệm và tình huống thực tế để gỡ khó và tránh thiếu sót trong tổ chức thi hành án hành chính.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số chuyên đề: Một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật thi hành án hành chính; trách nhiệm của UBND, chủ tịch UBND và cấp có thẩm quyền trong chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp xã sau khi tiếp nhận quyền, nghĩa vụ thi hành từ UBND, chủ tịch UBND cấp huyện (trước sắp xếp).