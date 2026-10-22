Tập huấn về công tác quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt các nội dung về: quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ và trách nhiệm của UBND cấp xã, đơn vị quản lý chợ; quy trình xây dựng, thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Đồng thời, được hướng dẫn cập nhật quy định pháp luật liên quan, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong quản lý chợ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trình tự lập phương án giá, thành phần hồ sơ, quy trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các quy định hiện hành, các địa phương cần nắm vững quy trình xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và đúng trình tự thực hiện. Đây cũng là cơ sở để các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ quản lý, khai thác chợ, hạn chế sai sót trong quá trình lập và thực hiện phương án giá.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác chợ và thực hiện các quy định về giá dịch vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Thông qua tập huấn, cán bộ và các đơn vị liên quan có thêm cơ sở nghiệp vụ để triển khai thống nhất công tác quản lý chợ, xây dựng và thực hiện phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ và bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện giá dịch vụ.